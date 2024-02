Eesti saalijalgpallikoondis suutis Moldovat üllatada

"See on väga oluline võit, sest vastane on Euroopa tugev keskmik ning aprillikuise Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiri vastastele andsime selge sõnumi, et meiega peavad kõik arvestama," ütles Eesti koondise abitreener Dmitri Skiperski.

Esimese poolaja ainsa värava eest hoolitsesid külalised, kes teise poolaja keskel läksid juba 2:0 juhtima. Siis hakkasid tabama ka eestlaste löögid, keda innustas väravavaht Mark Boskini hiigelmäng. Kolm väravat Deniss Vnukovilt ja Ervin Stüfi realiseeritud 10 meetri karistuslöök tähendasid Eestile 4:2 võitu.

Eesti ja Moldova kohtuvad taas pühapäeval kell 14 Tallinnas Sõle spordihallis

Varem on Eesti ja Moldova kohtunud kahel korral. 2015. aastal mängiti 3:3 viiki ning 2022. aastal võitis Moldova 2:0.

Eesti on Euroopa reitingus 47. ja Moldova 23. kohal. Mõlemad meeskonnad valmistuvad 2026. aastal Leedus ja Lätis toimuvateks Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks. Kui Moldova pääses otse aasta lõpus algavale põhivalikturniirile, siis Eesti peab alustama aprillikuus eelvalikturniiril.

Eelvalikturniiril loositi Eesti vastasteks Põhja-Iirimaa, Andorra ja Küpros.

Moldova mängis eelmise aasta lõpus kodus kaks kontrollkohtumist just Andorraga. Moldova kohtumised Euroopa reitingus 43. kohal asuva Andorraga olid üllatavalt tasavägised ning esimese võitis Moldova 2:1, kuid teises oli sama tulemusega parem Andorra.