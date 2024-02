Viimsi korvpallimeeskond kaotab oma parima punktitooja

Septembris Viimsiga liitunud ukrainlane on sel hooajal Eesti-Läti ühisliigas 19 mängus keskmiselt visanud 18,3 punkti ning haaranud 9,3 lauapalli, kuid nüüd ootab 25-aastast keskmängijat ees klubivahetus.

"Soovin alustada algusest ja öelda suur aitäh selle eest, et Viimsi meeskond võttis mind vastu, hoolimata minu vigastusest, andis mulle aega taastumiseks ja uskus minusse," ütles Kovalov. "Meie meeskond on noor, kuid minu siinoleku ajal said kõik nii individuaalselt kui ka meie meeskonnana tugevamaks. Mul on hea meel, et minu karjääris on selline meeskond nagu Viimsi."

Kovalov sai klubi sõnul hea pakkumise, kuid uut koduklubi veel ei avaldatud. "Kuigi olen treenerina alati pidanud oluliseks mängijate individuaalset arengut ja teha tööd selle nimel, et mängija saaks astuda sammu edasi oma karjääriredelil, siis sellel hooajal on see ehk veelgi tähtsam olnud. Seetõttu on Artjemi üle eriti hea meel, et talle keset hooaega selline pakkumine tehti," ütles peatreener Valdo Lips.

Klubi tegevjuht Tanel Einaste ütles, et Kovalovi eest tehtud pakkumine vääris igal juhul kaalumist. "Rääkides ülemineku nö tehnilisest ja sisulisest poolest, siis erinevalt keerlevatest kuulujuttudes, ei saa meilt ükski mängija vaikimisi lahkuda. Kuid sobivatel tingimustel me seda kindlasti alati arutame. Artemi osas tehtud ülemineku- ja väljaostu pakkumine vääris kaalumist ja vastuvõtmist kõikide osapoolt huvides. Mängija isiklik karjäär ja teenistus, aga ka klubi vaates, ehk üleminekutasu oli motiveeriv," selgitas tiimijuht.

Viimsi on sel hooajal ühisliigas pidanud 23 mängu ning on võitjana väljunud viiel korral. Liigatabelis hoitakse 13. kohta.

Pühapäeval võõrustab Viimsi koduväljakul BC Prometei meeskonda. Pall pannakse Viimsis Forus spordikeskus mängu kell 18.00.