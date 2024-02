Dortmund piirdus kõrgliiga uustulnuka vastu väravateta viigiga

Sel hooajal esmakordselt Saksamaa klubijalgpalli kõrgeimale tasemele kerkinud Heidenheim võõrustas tugevat Dortmundi klubi ning sai kohtumise esimesel veerandtunnil hea võimalus värava löömiseks, kuid Tim Kleindienst ei suutnud võimalust realiseerida.

Seejärel jäi aga kodumeeskond pideva surve alla ning valdas avapoolajal palli vaid 34 protsenti mänguajast. 26. minutil jõudis pall ka Heidenheimi väravavõrku, kuid VAR-iga konsulteerimise järel selgus, et Donyell Malen oli suluseisus ning värav ei lugenud.

Dortmund lõi avapoolajal neli korda peale, kuid ainult üks neist läks raamidesse ja väravavaht Kevin Müller võttis ka tolle kindlalt ära. Teisel poolajal jätkas kaheksakordne meisterklubi survega ning tegi raamidesse neli lööki, kuid Müller püsis ka teisel kolmveerandtunnil kindlalt ning aitas Heidenheimil kodus viigipunkti teenida. Ühtlasi lõppes 0:0 viigiga Dortmundi kolmeväravaline võiduseeria.

Dortmund jätkab liigatabelis neljandal kohal, olles 20 mänguga kogunud 37 punkti. Sama palju punkte on ka kolmandal kohal asetseval Stuttgartil, Müncheni Bayern on 47 punktiga teisel kohal ja tabeliliidrina jätkab Leverkuseni Bayer, kes on 19 mänguvooruga 49 silma teeninud. 20 mänguga 24 punkti kogunud Heidenheim jätkab üheksandal tabelireal.

Prantsusmaa kõrgliigas teenis tabeliliider Pariisi Saint-Germain võõrsil võidu, kui alistas Strasbourgi. Kuuendal minutil penaltil eksinud Kylian Mbappe lunastas enda eksimuse kohtumise 31. minutil, kui viis PSG juhtima. Neli minutit pärast teise vaatuse algust kahekordistas Marco Asensio PSG edu ja kuigi Strasbourg sai 68. minutil värava, jäi sellest väheks ja PSG võitis kohtumise 2:1.

PSG-l on 20 mänguga kogunenud 47 punkti, teisel kohal on 38 punktiga Nice ning neist kolme punkti kaugusele jääb Brest. Viimasel Meistrite liiga kohal on 34 punktiga Monaco. Strasbourg on 25 punktiga kümnendal real.