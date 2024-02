Kindlalt juhtinud Rovanperä katkestas viimasel katsel, Linnamäe viies

Rovanperä alustas kahepäevast rallit nelja järjestikuse katsevõiduga, kuid jäi avapäeva viimasel katsel Elfyn Evansist (Toyota) kahe sajandiku võrra aeglasemaks.

Soomlane läks laupäevasele võistluspäevale vastu üldarvestuses 24-sekundilise eduga, mis paisus aga pärast kuuendat kiiruskatset juba 31,9 sekundi peale. Rovanperä võitis ka seitsmenda katse, kuid jäi enne hoolduspausi Evansile 0,5 sekundiga alla. Kahekordne maailmameister hoidis viimase nelja kiiruskatse eel üldarvestuses Evansi ees 36,3-sekundilist edu, kolmandal kohal oli kodupubliku ees kihutav Teemu Asunmaa (Škoda), kes jäi lõunaks aga Rovanperäst enam kui nelja minuti kaugusele.

Avapäeva üheksandana lõpetanud eestlane Georg Linnamäe ning tema kaardilugeja James Morgan lõpetasid laupäeva esimesed kaks katset esiviisikus ning jäid hoolduspausile eelnenud katsel võitjast vaid 2,6 sekundi kaugusele. Sellega tõusis ekipaaž üldarvestuses kolm kohta ning enne viimast nelja katset olid nad võrdlemisi kindlal kuuendal kohal.

Rovanperä võitis hoolduspausile järgnenud kolm katset ning kasvatas ralli viimase katse eel Evansi ees edu 54,5 sekundile, aga tema masinat tabas siis tehniline rike ja soomlane jäi raja kõrvale.

Nii võitis Lapimaa ralli hoopis Elfyn Evans, kes edestas lähimaid konkurente enam kui viie minutiga. Rovanperä katkestamise tõttu tõusid kõik tema selja taga olnud mehed viimasel katsel ühe koha võrra: teine oli Mikko Heikkilä (+5.02,3), kolmas Teemu Asunmaa (+5.09,6), neljas Roope Korhonen (+5.38,0) ning viies Georg Linnamäe ja James Morgan (+5.59,3).

Sadly we were forced to stop on the final stage of the #ArcticLaplandRally due to technical difficulties.

Shame that we didn't get to finish the event, but we managed to get lots of valuable kilometers as preparation for Sweden and that's the main thing!#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/dNv6q72GPz