Tartu Ülikool teenis kodus Kalevi vastu kindla võidu

Külalised alustasid Tartus toimunud kohtumist hästi, asudes avaveerandil 11 punktiga juhtima. Tartlased haarasid aga teisel veerandil ise eduseisust ning enam seda ei loovutanud, saavutades kolmandal veerandil kahekohalise eduseisu, mis kasvas otsustaval veerandil 20-punktiliseks.

Mängu lõpuks teenis Tartu Ülikool Maks & Moorits kindla 87:71 (18:23, 25:17, 23:12, 21:19) võidu.

Jaanuaris Tartu klubiga liitunud tagamängija Devin Harris tegi esimest korda Tartu kodupubliku ees mängides soliidse mängu, kui sai mänguminutiga kirja 15 punkti ja seitse korvisöötu. Rain Veideman lisas 16 ja Märt Rosenthal 15 punkti, Rinalds Malmanis tegi kümne punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Gundars Vetra sõnul tuli meeskond suure kaotuse järel hästi kokku. "Pärast suurt kaotust on ükskõik kellega raske mängida, sest enesekindlus kaob. Aga täna mängisime hästi ja teisel poolajal leidsime õige koosluse, kes ühise keele leidis. Püüame mängutempot kõrgemaks ajada, kõiki rohkem mängu kaasata ja saada korve lihtsamalt. Sellepärast tõime ka Harrise meeskonda, et saaks nii mängutempot üles. Täna paistsid mõned osad mängust juba paremad ja loodame, et selle hea tundega jätkame," sõnas peatreener.

Tallinna Kalev/Snabbi parim oli Erik Keedus 15 punkti ja kuue lauapalliga. Võrdselt 11 punkti viskasid Toomas Raadik, James Moore ning Brandis Raley-Ross.

Eesti-Läti liigas on Tartu meeskonnal kirjas 14 võitu ja seitse kaotust ning sellega ollakse tabelis kuuendal kohal. Tallinna Kalev/Snabb on kolme võidu ja 18 kaotusega 15. real.