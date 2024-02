Eesti võrkpalliklubidel tuleb Balti liigas tihe nädalavahetus

Kui põhiturniiri lõpuni jäävad loetud nädalad, on liigatabelis jätkuvalt suveräänne liider Selver/TalTech, kel on koos 46 punkti. Teine on Tartu Bigbank 34 punktiga, kolmas Võru Barrus Võrkpalliklubi 27 punktiga, neljas 22 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ja viies samuti 22 punktini jõudnud Pärnu Võrkpalliklubi, vahendab Volley.ee.

Selver/TalTech võõrustab laupäeval kell 17.00 Sõle Spordihoones Gargždai Amber Volleyt ning pühapäeval kell 17.00 TalTechi Spordihoones Jekabpilsi Lušit. Amber Volley on tabelis 15 punktiga kuues ja Jekabpils 11 punktiga viimasel kohal.

Liigas oma esimese kaotuse alles eelmisel nädalal saanud Selveri meeskonna peatreener Andres Toobal usub, et ühtpidi saadi pinged sellega vähemaks. "Ühtpidi tulid selle kaotusega ehk pinged veidi maha, osade jaoks tähendas see ka teatud motivatsiooni lisandumist. Loodan, et kaotus mõjub pigem äratusena ja mehed saavad aru, milleks me midagi teeme ja et kõikide panus loeb. Aga nüüd juba uued mängud ja peame olema hästi valmis. Kõik tahavad praegu hirmsasti punkte juurde ja eks me ise ka tahame," ütles juhendaja.

Tartu Bigbank võõrustab laupäeval kell 17.00 eelviimasel kohal olevat RTU/Robežsardze/Jurmalat ja pühapäeval kell 16.00 Daugavpilsi.

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg sai eelmisel nädalal samuti kaotuse osaliseks, kui alla jäädi Jekabpilsile. See peatreenerit ei üllatanud. "Asjaolusid arvestades oli karta, et seal võib asju juhtuda. Veebruar hakkab näitama, kuidas me suudame õigele teele tagasi saada. Mure on eelmisel nädalal säärelihast vigastanud Mart Naabriga, kelle osas peaks selgus saabuma lähipäevil, aga hetkel on ta eemal. Martti Juhkamile andsin veidi puhkust, et küünarliigesele puhkust anda ja tal oli väike haigus ka, aga nüüd on ta juba tagasi tulemas," sõnas peatreener hetkeolukorra kohta.

"Meil on tulemas mängude maraton ja on vaja mängudega paremaks saada. Tabeliseisu osas on vaja omajagu ikkagi pingutada, et see säiliks ja üks eesmärk on ka Cronimet liiga põhiturniiri teise kohaga Eesti meistrivõistluste play-off'ideks koduväljaku eelis saada," lisas Rikberg.

Kaks kohtumist peab ka Pärnu Võrkpalliklubi, kes läheb laupäeval kell 19.00 vastamisi Jekabpilsiga ja pühapäeval kell 15.00 Amber Volleyga.

Eelmisel nädalal kaks 3:0 võitu saanud Pärnu peatreener Toomas Jasmin loodab seegi kord edukalt esineda. "Aga lihtne see olema ei saa, sest Jekabpils on praegu tugevam kui varem ja leedukatele pole me seni üldse vastu saanud. Ootan seega kaht väga rasket mängu," sõnas Jasmin.

"Viimastes kohtumistes olid üheks edu võtmeks head servid ja tooksin välja ka Tony Tammiksaare ja Toms Švansi head esitused. Igal juhul tahaks tabelisse punktilisa ja tabelikohta kas parandada või hoida," lisas treener.

Ühe kohtumise peab Võru Barrus Võrkpalliklubi, kes kohtub pühapäeval kell 17.00 RTU-ga.

Võru juhendaja Oliver Lüütsepp on saanud viimastes mängudes võidurõõmu tunda ja sel pühapäeval on Võrus veidi erilisem võrkpallipäev, kus enne tema meeskonna kohtumist tuleb ka Lüütsepal endal väljakule joosta ja Võru spordikooli esindada, kui kohtuvad spordikooli praegused ja endised mängijad.

"Neli võitu järjest annab väga hea emotsiooni ja enesekindluse. Aga me peame selle ka säilitada suutma ja selle nimel edasi mängima. Ka RTU vastu tuleb hea esitus teha ja seda fooni hoida. Nagu ma ikka kordan, siis meie jaoks siin liigas lihtsaid vastaseid pole, peame väga valmis olema, muidu karistatakse kohe ära," sõnas juhendaja.

Lisaks toimub pühapäeval Võru kodusaalis veel palju põnevat. "See on nüüd see, mida me oleme siin üritanud luua, sellise kogukonna jaoks erilisema võrkpallipäeva tegemine. Taraflex on maas, lisaks mängivad esiliiga mehed ja siis veel üks mäng, kuhu lasin ka ennast lõpuks ära rääkida. Aga mul on ääretult hea meel, et oleme suutnud mobiliseerida sellise seltskonna inimesi, tänu kellele see kõik võimalik on," ütles Lüütsepp.