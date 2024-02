VAATA OTSE | Ilves läheb Seefeldis suusarajale 25. kohalt

Ilves tegi 101-meetrise õhulennu, mille eest teenis 121,7 punkti. "Väga raske on. Millegipärast tunnetus kõigub siin, väga keeruline on mäel praegu," sõnas kahevõistleja pärast hüpet.

Ilves stardib 10 km murdmaasõidule 25. kohalt, liidrist minuti ja 50 sekundi võrra hiljem. "Tuleb suruda nii palju, kui kehast tuleb. Heade kohtade eest kahjuks võistelda ei saa. Ma arvan, et see ongi olnud kokkuvõttes üks suur jama. Kahju, olen mõne hea hüppe siin teinud, aga üldiselt on hüppe peal asjad paigast ära," ütles Ilves.

Kõige parema tulemusega sai hakkama ei keegi muu kui Jarl Magnus Riiber, kes teenis 109-meetrise hüppe eest 149,1 punkti, edestades 111 meetri (141,5 punkti) kaugusele lennanud austerlast Johannes Lamparterit pea kaheksa punktiga. Murdmaasõiduks saab Riiber 30-sekundilise edu.

Kolmandana stardib austerlane Thomas Rettenegger (+0.33), talle järgnevad sakslane David Mach (+0.44), soomlane Eero Hirvonen (+0.45), jaapanlan Ryota Yamamoto (+0.50) ning austerlased Lukas Greiderer (+0.55) ning Franz-Josef Rehrl (+0.58).

Enne võistlust:

Reedesel võistluspäeval ei leidnud Ilves head minekut ei hüppemäel ega suusarajal ning piirdus 20. kohaga, mis on tema hooaja halvim tulemus. "Eks pärast sellist sõitu tuleb ikka väga mõru maik suhu. Aga tean, et vorm kindlasti ei ole selline. [Laupäeval] teen väiksed vigade parandused ja läheb elu edasi," sõnas eestlane.

MK-sarja hooaja üldarvestuses kuuendat kohta hoidev Ilves on laupäeval 50 võistleja konkurentsis hüppejärjekorras 20, enne teda tõusevad õhku jaapanlane Ryota Yamamoto, sakslane Vinzez Geiger ja norralane Espen Andersen.

Norralane Jarl Magnus Riiber teenis reedel oma hooaja üheksa etapivõidu ning tema hüppab viimasena. Enne teda lähevad hüppesse teiseks jäänud norralane Jörgen Graabak, austerlane Johannes Lamparter, sakslane Johannes Rydzek, norralane Jens Luraas Oftebro ja soomlane Eero Hirvonen.