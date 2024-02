NHL-i mängijad saavad kokkuleppe järel taas olümpiajääle

Viimati osalesid NHL-i mängijad olümpial 2014. aastal Sotšis, 2018. aasta PyeongChangi mängudeks ei jõudnud asjaosalised detailides kokkuleppele ja 2022. aastal Pekingis pidanuks nad naasma, aga koroonaviirusest tingitud ajasurve tõttu see ei õnnestunud.

"NHL, NHLPA ja IIHF on selgeks teinud ja kokku leppinud peamised mängijate osalemise põhimõtted ning üksikasjad saavad paika lähikuudel," seisab pressiteates.

Esimest korda mängisid NHL-i mängijad olümpiamängudel 1998. aastal Naganos ja tegid seda kuni Sotšini, aga profiliigat on häirinud sealjuures mitmed faktorid nagu näiteks mängijate vigastusoht, reisikulud ja juriidilised piirangud, mis ei luba sponsorlusreeglite tõttu kasutada olümpiat turundustegevuseks.

2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpiamängudel osaleb 12 hokimeeskonda, kellest kaheksa on juba selged: Kanada, Soome, USA, Saksamaa, Rootsi, Šveits ja Tšehhi. Venemaa ja Valgevene on praeguse seisuga agressioonisõja tõttu rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud.

NHL-i proffide aegu on enim olümpiakuldasid võitnud Kanada (2002, 2010, 2014), korra on saatnud edu Tšehhit (1998) ja korra Rootsit (2006). Soome on jõudnud neli korda medalile (hõbe 2006, pronks 1998, 2010, 2014).