Taaramäe Valencia velotuuri kolmandast etapist: 165 km taastumist

Mariti edestas vaid 23-aastane itaallane Jonathan Milan (Lidl-Trek; 3:42.04), kellel on ette näidata mulluselt Giro d'Italialt pälvitud parima sprinteri auhind. Kolmanda kohaga pidi leppima võitja kaasmaalane Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa). Taaramäe sai kirja Milaniga sama aja.

"165 km taastumist," iseloomustas Taaramäe kolmandat etappi. "Jalad olid kahest eelnevast päevast sodid. Tänane tegi ainult head. Lõpus olid näpud ainult pidurilabadel nagu ikka sprindifinišite eel, sest eesmärk on tavaliselt lihtsalt ellu jääda ja kui situatsioon nõuab, siis ei tohi ka aega kaotada, et kokkuvõttes paremal positsioonil olla. Praegu olen mängus ja homme on kavas võtmeetapp. Peas võin tahta võita, aga realistina öeldes oleks top 10 väga kõva, kuigi reaalsem on top 15 kuni top 20. Eks näis, mis seis on, aga lihtne ei saa olema."

Kokkuvõttes kuue parema seas muudatusi ei toimunud. Liidrina jätkab itaallane Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizane), kellele sloveen Matej Mohoric (Bahrain – Victorious) kaotab ühe minuti ja kaheksa sekundiga ning austerlane Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) ühe minuti ja 28 sekundiga. Taaramäe kerkis üldarvestuses ühe positsiooni võrra ning jätkab 26. kohal, jäädes liidrist maha ühe minuti ja 31 sekundiga.

Laupäevasel etapil on pikkust 175,2 kilomeetrit. Trassile jääb üks esimese, kaks teise ja kaks kolmanda kategooria tõusu. Finiš on Vall d'Ebo otsas.