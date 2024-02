Roger Federer alustas 20 aasta eest tenniseajaloo võimsaimat valitsusaega

Esimest korda maailma esireketiks kerkinud Federer püsis sel kohal järjest 237 nädalat ehk 17. augustini 2008. Mitte ükski mängija ei meeste ega naiste seas pole sama suutnud.

Eelnevalt Austraalias karjääri teise suure slämmi turniiri võitnud Federer haaras esireketi positsiooni ameeriklasest Andy Roddickilt ning loovutas selle neli ja pool aastat hiljem hispaanlasele Rafael Nadalile.

Hiljem on Federer veel korduvalt esireketiks kerkinud ja kokku on tal nädalaid maailma esireketina 310, millest enam on tabeli kõrgeimal astmel asunud üksnes serblane Novak Djokovic (410).

Järjest nädalate osas järgnevad Federerile meesmängijatest ameeriklane Jimmy Connors (160; 1974-1977) ja tšehh Ivan Lendl (157; 1985-1988). Naistest hoiab rekordit sakslanna Steffi Graf, kes oli perioodil 1987-1991 maailma esireket 186 nädalat järjest.