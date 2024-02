Bob Beamoni legendaarne kuldmedal läks müügiks

"Minu jaoks on käes aeg see edasi anda," sõnas 77-aastane endine kergejõustiklane oksjoni eel AFP-le. "Oksjon on suurepärane viis medali näitamiseks, aga ka selle mälestuse säilitamiseks. Loodan, et see läheb ostjale, kes mõistab sportliku saavutuse tähtsust."

Beamoni kuldmedal on olümpiaajaloo üks ikoonilisemaid. Alles kolmanda katsega kvalifikatsioonist edasi saanud ameeriklane hüppas lõppvõistlusel kaheksa meetri ja 90 sentimeetri kaugusele, mis oli enneolematu saavutus.

Kuigi Mexico Citys toetas paljude tippsportlaste sooritust hõre õhk, siis Beamon parandas kehtivat maailmarekordit enam kui poole meetriga. Aasta varem oli Ukraina-Armeenia päritolu Igor Ter-Ovanesjan saanud samas kohas kirja 8.35.

"Minu jaoks oli sel päeval kõik ideaalne," on Beamon oma saavutust kirjeldanud. "Tuul ja ilm üldse olid hüppe ajal täiuslikud. Vihm tuli kohe pärast seda."

"Tegin kvalifikatsioonis mõne vea ja tahtsin olla kindel, et sooritan finaalis hea ja reeglitepärase hüppe. Minu üllatuseks polnud see vaid hüpe, vaid uskumatu hetk spordiajaloos."

Oksjonikorraldaja keeldus Beamoni medali ostjat avaldamast.