FC Kuressaare kaotas algavaks hooajaks olulise lüli

Peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et põlve eesmise ristatisideme ja meniski operatsioonile mineva Lipu eemalejäämine on talle treenerina suur kaotus. "Tal on selline vigastus juba varem olnud ja see tähendab pikka taastumist," lausus Kožuhhovski klubi kodulehekülje vahendusel.

"Aga ma püüan leida juhtunust ka positiivset. Otto teab, kuidas sellega toime tulla ja taastuda ning pärast tuleb ta kindlasti tugevamana tagasi. Otto on seda juba varem tõestanud."

Kožuhhovski hinnangul on Lipu kõrvalejäämine kaotus meeskonnale. "Otto suudab mängu mõjutada ja tugevdada. Tal on väga suur kiirus ja kartmatus olukordadesse minna," selgitas peatreener.

Samas sunnib tipuründajast ilmajäämine Kožuhhovskit muutma meeskonna taktikat või otsima Lipule asendajat. "Esimese asjana püüame toime tulla oma sisemiste reservidega ja keegi saab võimaluse. Mõtted on olemas. Aga kui keegi tuleks meile lisaks, oleks see suur boonus, kuid siin tuleb lähtuda ikkagi reaalsusest," märkis peatreener.