Tabasalu treeneritetiimiga liitub Eesti koondise legend

JK Tabasalu andis sotsiaalmeedias teada, et naiskonna treeneritetiimiga on liitunud Eesti naiste jalgpallikoondises 107 mängu pidanud Kaire Palmaru.

Tunamullu naiste meistriliigas debüüthooajal neljandaks tulnud, aga lõppenud hooaja viiendana lõpetanud Tabasalu vahetas eelnevalt ka peatreenerit, kui Martin Tšegodajevi asemel asus ametisse Valeri Makarov. Teda hakkab abistama 39-aastane Palmaru.

Palmaru krooniti Pärnu JK ridades 11-kordseks Eesti meistriks ning esindas koondist 107 mängus, kus lõi ka kümme väravat. Treeneritööd on ta varem teinud erinevate Eesti noortekoondiste juures ning olnud neidude tasemel ka piirkondlike treeningute projektijuht ja treener.

"Otsustasin liituda, kuna Tabasalul on ambitsioonikas võistkond. Samuti on varasemast jäänud mulje, et ka klubi toetab tüdrukute ja naiste jalgpalli. Kõik on veel väga värske. Seni on olnud kiired ja töökad ajad," sõnas Palmaru klubi sotsiaalmeedia vahendusel.