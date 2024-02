Eesti noortevõistkondade paremik alustab mängimist Balti liigas

Mõlemas vanuseklassis on vastamisi Balti riikide parimad noormängijad: võistlustules on Eesti, Läti ja Leedu möödunud hooajal kodustel meistrivõistlustel esimesed neli kohta saavutanud võistkonnad. Seega osaleb kummaski vanuseklassis kokku 12 meeskonda.

Eestit esindavad tänavu U-15 vanuseklassis (mängijad sünniaastaga 2009) FA Tartu Kalev, Tallinna FC Flora, Viimsi MRJK Punane ja Harju JK Laagri. Selles vanuseklassis on mänguaeg 2x40 minutit, koosseisu võib kuuluda 18 mängijat ning kolme pausi jooksul võib toimuda kuni seitse vahetust.

Aasta vanemate seas, U-16 vanuseklassis astuvad võistlustulle Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM, FC Nõmme United, JK Narva Trans ja FA Tartu Kalev. U-16 vanuseklassi kohtumistes on mänguaeg 2x45 minutit. Ka siin võivad võistkonnad üheks mänguks protokolli kanda kuni 18 mängijat ning lubatud on seitse vahetust.

"Meil on väga hea meel selle üle, et õige pea on algamas juba kolmandas hooaeg noorte Balti liigas," ütles EJL-i tehniline direktor Janno Kivisild. "Ühine liiga annab Eesti noormängijatele suurepärase võimaluse panna end proovile rahvusvahelises klubijalgpallis ning võtta mõõtu parimatelt eakaaslastelt Lätist ja Leedust. Esimesel kahel hooajal on meie tulemused liigas jäänud pigem tagasihoidlikuks. Usun, et kolmas hooaeg tuleb meie klubide jaoks sportlikult edukam ning me saame võimaluse Eesti klubidele kaasa elada ka liiga sõelmängude faasis."

Nii U-15 kui U-16 vanuseklassis on 12 meeskonda jagatud kahte alagruppi ning alagrupifaasis kohtuvad meeskonnad omavahel ühe korra. Alagrupikohtumiste järel pääsevad veerandfinaalidesse kummagi grupi neli parimat meeskonda.

Kõikidele noorte Balti liiga mängudele on võimalik kaasa elada otsepildis. Otseülekandeid saab jälgida klubide kanalite vahendusel.

Mõlemas vanuseklassis peetakse esimese vooru kohtumisi 10. ja 11. veebruaril, mil vastamisi lähevad sama riigi meeskonnad. Alagrupifaasi viimased kohtumised on planeeritud märtsikuu teise poolde, mille järel selguvad veerandfinaalidesse pääsejad ja võistluspaarid.

Noorte Balti liiga avavooru kohtumised:

U-16 vanuseklass

A-alagrupp

10. veebruar kell 15.00: FK Žalgiris – VFA Geležinis vilkas, Pilaitės maniežas (Leedu)

10. veebruar kell 15.00: Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM – FC Nõmme United, EJLi jalgpallihall

12. veebruar kell 14.00: Rīgas Futbola skola (RFS) – FS Metta, mängupaik selgumisel

B-alagrupp

11. veebruar kell 15.00: SK Super Nova – FS Jelgava, mängupaik selgumisel

11. veebruar kell 16.00: Bel NFA – Vilniaus BFA, Kauno Žalgirio FA maniežas (Leedu)

11. veebruar kell 16.15: JK Narva Trans – FA Tartu Kalev, EJLi jalgpallihall

U-15 vanuseklass

A-alagrupp

10. veebruar kell 11.30: FA Tartu Kalev – Tallinna FC Flora, EJLi jalgpallihall

11. veebruar kell 13.00: Kauno Žalgirio FA – Marijampolės FC, Kauno Žalgirio FA maniežas (Leedu)

11. veebruar kell 13.00: Rīgas Futbola skola (RFS) – BFC Daugavpils, mängupaik selgumisel

B-alagrupp

10. veebruar kell 17.00: Vilniaus BFA – Klaipėdos FM, BFA Arena (Leedu)

11. veebruar kell 12.00: Viimsi MRJK Punane – Harju JK Laagri, EJLi jalgpallihall

12. veebruar kell 12.00: FS Metta – JDFS Alberts, mängupaik selgumisel