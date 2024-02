Rootsis sündinud noortekoondislane liitus Floraga

18-aastane Cekredzi on Rootsis sündinud, ent omab Eesti kodakondsust, mis on lubanud tal mängida noorte Sinisärkide eest. Poolkaitsja on kõikide noortekoondiste peale kokku 17 kohtumist ja kaks väravat. Lisaks kuulus ta A-koondise Küprose treeninglaagrisse sõitnud koosseisu varunimekirja. Rootsis esindas keskväljamees Hammarby ja Brommapojkarna noortevõistkondi, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks Cekredzile liitus Floraga endine Viimsi äärekaitsja Sander Tovstik, kellest saab esialgu duubelmeeskonna liige. Kahe hooaja vahel on valitsev Eesti meister toonud neli uut mängijat, kui kahele varem mainitule lõi Floraga käed ka Stevin Kerge ja Maksim Kalimullin.