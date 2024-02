Atamani järeltulija sai ametist priiks

Möödunud suvel lahkus Efesi tüüri juurest suurte kogemustepagasiga Ergin Ataman, kes vedas klubi kahel korral Euroliiga võitjaks ja kolmel korral Türgi meistriks. Tema asemele palgati Erdem Can, kes oli seni töötanud peamiselt abitreenerina.

Kuigi Efes paikneb Türgi kõrgliigas teisel kohal (15-3), siis klubi eurohooaeg pole sama edukalt kulgenud. Euroliigas on Efes üheksa võidu ja 15 kaotusega tagantpoolt kolmas ehk 16. Viimaseks piisaks karikasse sai neljapäevane kohtumine Kaunase Žalgirise vastu, mis kaotati koguni 26 punktiga (70:96).

"Täname Erdemit tema pingutuste eest meie klubi heaks ja soovime talle edu tema edasises karjääris," seisis Efesi avalduses.

Canist sai sel hooajal Euroliigas kuues treener, kes on pidanud ametist lahkuma. Hooaja jooksul on peatreenerit vahetanud Villerbaune'i ASVEL, Belgradi Crvena Zvezda, Istanbuli Fenerbahce ja Eesti koondislaste koduklubi Baskonia. Seejuures on ASVEL treenerit vahetanud juba kahel korral.