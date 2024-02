Premium liiga ajaloo noorim debütant liitus Paide Linnameeskonnaga

Tänaseks 16-aastasest Kristalist sai kaks hooaega tagasi, toona 14 aasta ja 245 päeva vanusena kõigi aegade noorim Eesti kõrgliigas mänginud jalgpallur, kui ta debüteeris FCI Levadia 3:0 võidumängus Tartu Tammeka üle. Noorteklassides on ta esindanud Harju JK Laagrit ja Tallinna Kalevit, Eesti noortekoondiste eest on ta löönud 19 mänguga neli väravat.

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams sõnas, et Kristal on küll väga noor, ent suure arengupotentsiaaliga. "Patrik on kahtlemata üks andekamaid noori jalgpallureid, kes viimastel aastatel Eesti jalgpalliväljakutelt suurde pilti kerkinud," ütles Kams klubi kodulehe vahendusel.

"Näeme, et teda usaldades, tema arengut õigesti ja tasakaalukalt suunates, on Patrikul väga suur potentsiaal kõrgel tasemel läbilöögi tegemiseks, seda ka Eestist väljaspool. Ta on veel väga noor mängija, kuid tal on juba täna suurel hulgal mängukogemust nii meestejalgpallis kui ka noortekoondiste kaudu rahvusvahelises jalgpallis," lisas Kams.

Kristal lausus lepingu allkirjastamise järel, et rõõmustab ühtviisi nii esimese profilepingu kui Ivan Stojkovici käe alla naasmise üle. "Linnameeskonnaga liitumine on mulle suur au, samuti teeb mulle suurt rõõmu see, et saan taas treenida ja mängida jälle Ivan Stoijkovici juhendamisel. Annan endast kõik, et teha kõvasti tööd ja aidata meeskonda kõigi eesmärkide püüdmisel."

Kristal hakkab Linnameeskonnas kandma särki numbriga 6.