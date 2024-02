Kriisa ja West Virginia naasid võidusoonele

Kriisa koduülikool West Virginia naasis võidusoonele, kui kodusaalis alistati Cincinnati 69:65 (23:27). Kriisa panustas 37 minutiga 10 punkti (kolmesed 2/6, vabavisked 4/6), andis seitse resultatiivset söötu, võttis kolm lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Lisaks kogunes tema arvele kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga. West Virginia parimaks osutus Jesse Edwards 25 silma ja 10 lauapalliga.

"Meil oli hädasti seda võitu vaja. Me pole võõrsil hästi mänginud, aga nüüd olime kodus ja pidime võitma. Me ei teinud suurepärast mängu, kuid võitmiseks oli see piisav," ütles Kriisa mängujärgsel pressikonverentsil.

West Virginia on Big12 konverentsi arvestuses võitnud kolm ja kaotanud viis kohtumist. Kokku on neil kirjas kaheksa võitu ja 13 kaotust.

Anna Gret Asi ja Oklahoma State'i naiskond pidid vastu võtma neljanda järjestikuse kaotuse, tunnistades sel korral Iowa State'i 78:67 (18:13, 14:15, 20:19, 26:20) paremust. Asi tõi OS-i kasuks 13 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 2/7, vabavisked 3/3), jagas kaaslastele seitse söötu, noppis neli lauda ja tegi kaks vaheltlõiget. OS-i resultatiivseimaks kerkis Quincy Noble 24 punktiga, võitjate poolelt vastas Audi Crooks 29 silmaga.

Oklahoma State (11-10) on Big12 konverentsis nelja võidu ja kuue kaotusega üheksandal kohal.