Eesti lõpetas noorte olümpia üheksanda kohaga

Eesti sõitis koosseisus Gerda Kivil, Toni Andree Saarepuu, Herta Rajas ja Daniel Varikov. Kivili ja Saarepuu vahetuste järel hoidis Eesti viiendat kohta, Rajas andis oma teate üle kaheksandal positsioonil ja Varikov lõpetas võistluse üheksandana. Võitjaks tulnud Saksamaale kaotas Eesti kahe minuti ja 15 sekundiga.

"Täna oli kogu tiim tubli. Mul on enda soorituse üle väga hea meel, suutsin pärast individuaaldistantsi end kokku võtta ja sõita enda rütmis," sõnas Saarepuu, kelle põhistart – vabatehnikasprint – Gangwonis ebaõnnestus ajatrahvi saamise tõttu. "Nüüdseks olen sellest üle saanud. Nüüd tean, et ei stardi enam varem. Olen enda olümpias pettunud, aga arvan, et siit on hea edasi minna ja näidata täiskasvanute olümpial, mida suudan," selgitas Saarepuu.

17-aastane suusataja on neljapäevasel lõputseremoonial ka Eesti lipukandja. "See on väga auväärne! Mul on väga hea meel, kindlasti lehvitan Eesti lippu lahedalt!" rõõmustas ta.

24-liikmeline Team Estonia noortekoondis teenis Gangwonis viis tulemust esikümnes. Lisaks segateatesõidu üheksandale kohale said suusahüppaja Kaimar Vagul suusahüpetes ja freestyle-suusataja Grete-Mia Meentalo rennisõidus viienda koha, laskesuusatamises olid Anlourdees Veerpalu ja Frederik Marten Välbe paarissegateates seitsmendad ning murdmaasuusataja Gerda Kivil sai 7,5 km eraldistardist klassikatehnikasõidus 10. koha.