Pihela ületas Brüsselis lati kahel hüppel, võit maailmameistrile

Pihela ületas kõrgused 1.76 ja 1.81 esimesel katsel, kuid jäi 1.86 peal pidama, ajades lati kolmel korral maha. Cottbusi võistluselt lahkus 19-aastane kõrgushüppaja viienda kohaga.

Sel aastal on Pihela võistelnud kolm korda: 23. jaanuaril hüppas ta Soomes 1.85, 28. jaanuaril sai ta Prantsusmaal hakkama tulemusega 1.83. Mullu viis ta oma isikliku tippmargi 1.92 peale.

Võistlusel näitas klassi mullu maailmameistriks tulnud Jaroslava Mahutšihh, kes alustas kõrgusega 1.90. Tallinnas treeniv ukrainlanna jättis järgmise kõrguse vahele ning ületas siis järjest esimese katsega 1.94, 1.96 ning 1.98, millega kindlustas ka võidu.

Seejärel ületas ta teisel katsel 2.01 ja tõstis lati siis kahe meetri ja nelja sentimeetri kõrvale ning ületas selle samuti teisel katsel, püstitades sellega noore hooaja tippmargi.

Teiseks jäi 1.94 ületanud sakslanna Imke Onnen, nii leedulanna Irina Palšite kui usbekitar Safina Sadullajeva said hakkama 1.86-ga.

What a season's opener! ✨



Yaroslava Mahuchikh flies over 2.04m in Cottbus! ✈️ #WorldIndoorTour pic.twitter.com/2qKX6jJp3P