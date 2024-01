TalTechi korvpallimeeskond sai Eesti-Läti liigas 33-punktilise kaotuse

Hea hooga alustanud TalTech asus avaveerandil kohtumist seitsmega juhtima, kuid loovutas eduseisu ning kaotas veerandi ühega. Teise veerandi alguses sai Eesti klubi veel korra juhtima, kuid Ogre pani siis paremuse maksma ning võitis poolaja 43:32.

Kolmandal veerandil Läti klubi hoogu maha ei võtnud ning läks otsustavale veerandile vastu 66:44 eduseisul, realiseerides kohtumise lõpus kindla 89:56 (21:20, 22:12, 23:12, 23:12) võidu.

Nii Rihards Zebergs kui Andrew Deshawn Corum panustasid võidumängus 15 punktiga, Corum haaras lisaks veel 14 lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu. Veel kolm Ogre mängijat skoorisid vähemalt 12 punkti.

TalTechi eest oli resultatiivseim kapten Oliver Metsalu, kes lõpetas mängu 12 punkti, nelja korvisöödu ja ühe lauapalliga. Gregor Ilves lisas omalt poolt kümme silma, kaks lauda ja kaks vaheltlõiget.

Kolmapäeva õhtul peeti ühisliigas ka teine mäng, kui Riia VEF kodus Läti Ülikooli 79:74 (18:19, 22:21, 21:8, 18:26) alistas.

VEF on võitnud 22 kohtumisest 17 ning hoiab liigatabelis kolmandat kohta. Ogre on teeninud 21 mänguga 12 võitu ja on seitsmendal kohal, neile järgneb viimasel play-off kohal TalTech, kes on võitnud kümme mängu ja kaotanud 12. Läti Ülikool on kolme võidu ja 19 viimasel kohal. Tabeliliidrina jätkab BC Kalev/Cramo, kes on sel hooajal 23 mängust kaotanud vaid ühe. Tiitlikaitsja Prometei on 17 võidu ja kahe kaotusega teisel kohal.

Eesti-Läti liiga põhihooaeg lõppeb 24. märtsil.