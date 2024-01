Flora ja Kalju pidid Liivimaa taliliigas kaotusega leppima

Taliliigat võiduga alustanud Nõmme Kalju kohtus kolmapäeval Riia klubi FC RFS-iga, kes läks koduväljakul 33. minutil Darko Lemajici väravast juhtima. 82. minutil kahekordistas Herdi Prenga RFS-i edu, kuid Alex Matthias Tamm tõi kaks minutit hiljem Kalju taas värava kaugusele. Siiski ei leidnud Nõmme viigiväravat ning pidi leppima 1:2 kaotusega.

Mõned tunnid hiljem võõrustas FC Flora EJL jalgpallihallis Jelgava klubi. Esimesena jõudsid väravani külalised, kui Joseph Oloko Ede 43. minutil Flora väravavõrku sahistas.

Pärast poolajapausi jõudis Flora Mark Anders Lepiku 53. minuti tabamusest viigini, kuid Ralfs Šitjakovs viis 79. minutil Jelgava taas juhtima ning kaks minutit hiljem lõi Rihards Becers külaliste eest kolmanda värava ning Flora kaotas 1:3.

RFS on võitnud kõik kolm kohtumist ning on üheksa punktiga Liivimaa taliliiga A-tasandi liider. Liepaja on kogunud kolme mänguga neli punkti ja on tabelis teisel kohal, kahest mängust on kolme punktiga väljunud nii Nõmme Kalju, Jelgava kui Tallinna FC Flora. Paide Linnameeskond on ühe punktiga eelviimane ehk kuues, neile järgneb kaks mängu kaotanud JK Tallinna Kalev.

Liivimaa taliliiga jätkub 3. veebruaril, kui Flora võõrustab RFS-i.