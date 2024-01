Otepää talveralli stardirivi avavad Gregor Jeets ja Timo Taniel

Hoolimata viimastel päevadel püsinud soojakraadidest on olud hetkel Otepääl endiselt talvised ja ralli toimub täies mahus. "Olud on endiselt talvised ja loodame, et lähipäevade sulailm teid ei kahjusta," sõnas võistluse juht Marko Koosa. "Stardinimekirjaga olen rahul, kuna Eesti kohalik paremik on kohal ning igas klassis peaks jaguma piisavalt põnevust."

Otepää talveralli 2024 stardirivi avavad EMV2 klassis võistlevad ja möödunud aastal Otepää ümbruses sõidetud võistluse kolmandal kohal lõpetanud Gregor Jeets - Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Koos nendega on EMV2 klassis startimas seitse võistluspaari.

Jeets ütles, et Otepää mõõduvõtt on neile Rootsi ralli eel soojenduseks. "Peamine eesmärk on eelkõige saada tagasi piikrehvide tunnetus ning enesekindlus lumel. Kindlasti ei saa ralli meie jaoks lihtne olema, kuna sõidame Rootsi ralli rehviga (7 mm naast - toim), aga konkurendid võivad kasutada pikema naastuga rehve. Sellest olenemata on meie esmaeesmärk lõpetada ralli, saada juurde kogemusi lumel ning saada aimu seadistusest Rootsi ralliks," ütles Jeets.

Pärast kaheaastast pausi on Otepääl stardis Karl Martin Volver - Margus Jõerand, kes tulevad starti EMV1 klassi kuuluva Škoda Fabia Protoga. EMV3 arvestuses on hooaja kolmandal etapil stardis kolm võistluspaari, kelle hulgas ka hooaja avaetapil Aluksnes eestlaste parima tulemuse välja sõitnud Patrick Enok - Silver Simm (Ford Fiesta Rally3).

Esiveoliste EMV4 klassis on lisaks meistrivõistluste liidrite Jaspar Vaher - Rainis Raidmale (Ford Fiesta Rally4) ja Estonian Junior Challenge arvestuses Lätis sõidetud talverallil esikoha võtnud Joosep Plankenile (Ford Fiesta Rally4) starti tulemas veel kuus võistluspaari. Plankenile on Otepää teedel kaarti lugemas 2022. aasta juunioride maailmameister Robert Virves.

EMV5 klassis Aluksne rallil parima tulemuse välja sõitnud Emils Blumsile - Didzis Eglitisele (Mitsubishi Lancer Evo IX) on Eestist, Lätist ja Leedust konkurentsi tulnud pakkuma kaheksa võistluspaari. EMV6 klassi arvestuse stardirivi avavad numbri 16 all Taavi Niinemets - Esko Allika (BMW M3), kelle järel on veel startimas kümme BMW autodega sõitvat võistluspaari. EMV7 arvestuses on lisaks Oskar Männametsale - Holger Enokile (Citroën C2 R2 Max) startimas seitse võistluspaari. EMV8 klassi kaheksast võistluspaarist esimesena saavad Otepääl stardi Karel Tölp - Sander Siniorg (Ford Fiesta R2).

Kui eelpoolnimetatud klassidele on Otepää talveralli meistrivõistluste teiseks etapiks, siis Ladade klassile ja veoautodele esimene (klassid vastavalt EMV Lada ja EMV9). Ladasid on kirjas kolm ja veoautode arvestuses osaleb kaheksa võistluspaari. Esimese Lada VFTS-i viivad Otepääl rajaäärde kogunenud publiku ette Koit Repnau - Hannes Hannus ja esimese GAZ-51 Martin Kio - Toomas Tisson.

Hooaja avavõistluse start antakse Tehvandilt 2. veebruaril kell 18.30 ja üle finišipoodiumi sõidab esimene võistlusauto 3. veebruaril kell 17.34. Kokku ootab võistlejaid kahe päeva jooksul ees kümme kiiruskatset, mille käigus läbitakse 119,54 katsekilomeetrit.