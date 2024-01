Leedu korvpalliklubi kuulutas hooaja keskel välja pankroti

Leedu korvpalli kõrgliigas võistelnud BC Gargždai teatas teisipäeval, et on kuulutanud välja pankroti ning enam liigas ei osale.

Leedu meistriliiga peadirektor Rasa Liuimiene rääkis kolmapäeval, et liiga oli teadlik klubi rahamuredest, kuid sellist sammu ei oodatud. "Olukord oli kõigile juba teada. Eelmisel neljapäeval saime kirja Gargždai klubi juhilt, kes ütles, et klubi väljub rahalise olukorra tõttu LKL meistriliigast," ütles liigajuht.

"Teadaanne üllatas meid nagu igat teist korvpallifänni. Olime väga üllatunud, sest eelnevalt oli astutud teatud samme ning olime ühenduses klubijuhtide ja Klaipeda maakonnaga," lisas liigadirektor. "Teadsime, et olukord oli keeruline, kuid mitte kriitiline."

Gargždai pidas sel hooajal Leedu kõrgliigas 17 kohtumist, kuid võitis neist vaid kolm. Liigatabelis oldi viimasel kohal.

Liiga tegevjuht Justinas Liaudinskas ütles, et klubi otsus äkitselt pankrott välja kuulutada on põhjustanud liigale kahju. "Praegu oleme kahju mõõtnud vaid siseselt, aga tegelikult on rohkem probleeme liigakalendri ning mängude arvuga. Meil on küll aimdusi, kuidas seda lahendada," ütles tegevjuht.

"Aga mis puutub mainekahjusse, siis see on kurb ja häiriv olukord, mis ajab vihaseks. Sellesse on seotud mitmed osapooled, kes on sellest otsusest mõjutatud. Kõige enam on kahju aga meeskonnast, treeneritest ja mängijatest. Me tahame liigasse mängima kutsuda mitte ainult leedulasi, vaid ka leegionäre, seega kindlasti on kahju suur," ütles Liaudinskas.

Portaal Basketnews kirjutas kolmapäeval, et Klaipeda omavalitsus asus korvpalliklubi võlgasid arutama esmaspäeval. Koosolekul otsustati, et klubi 250 000 euroni küündinud võlg on liialt suur, mistõttu oli pankrot ainus võimalus. Väidetavalt ei olnud klubi omanik Ovidijus Jakubaitis võla tegelikku suurust omavalitsusele avaldanud.