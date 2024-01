Cyclo-crossi MK-hooaja viimasel etapil võidutsesid valitsevad maailmameistrid

Van der Poel (1:02.57) edestas üheksaringilisel võidusõidul kaasmaalaseid Joris Niewenhuisi (Baloise Trek Lions; +0.05) ja Pim Ronhaari (Baloise Trek Lions; +0.09). Tegemist oli valitseva maailmameistri karjääri 38. MK-etapivõiduga, vahendab ejl.ee.

Üldvõidu teenis belglane Eli Iserbyt, kogudes 14 etapiga 338 punkti. Pjedestaalile mahtusid veel hollandlased Joris Nieuwenhuis (313 punkti) ja Pim Ronhaar (295). Viis MK-etapivõitu pälvinud, kuid hooaja alguses mitte võistelnud Van der Poel (221) sai üldarvestuses kuuenda koha.

Eliitnaiste konkurentsis järgnesid Van Empelile (46.48) ungarlanna Kata Blanka Vas (Team SD Worx; +0.01) ja hollandlanna Lucinda Brand (Baloise Trek Lions; +0.10). "Ma olen väga õnnelik esikoha üle, sest need võidud on väga olulised. Nüüd on peamine eesmärk püsida terve ja loota, et MM-il langevad kõik asjad paika," ütles Van Empel.

MK-üldvõidu teenis viimasel etapil 15. kohaga leppima pidanud hollandlanna Ceylin Alvarado (348 punkti). Seejuures kuulus Hollandi naisratturitele üldtabelis seitse esimest kohta. Alvaradole järgnesid Puck Pieterse (308), Lucinda Brand (284), Fem van Empel (252), Leonie Bentveld (222), Inge van der Heijden (221) ja Manon Bakker (219).

Cyclo-crossi maailmameistrivõistlused peetakse 2.-4. veebruarini Tšehhis Taboris.