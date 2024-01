Neli NHL-i mängijat said süüdistuse seksuaalses kallaletungis

Kõnealune rünnak leidis aset 2018. aastal Kanada hokiliidu korraldatud peol, kus tähistati U-20 koondise juunioride MM-il võidetud kuldmedalit.

ESPN vahendab, et 24-aastane ohver lahkus peolt koos ühe mängijaga ja astus temaga hotellitoas vahekorda. Ohvri sõnul kutsus eelmainitud mängija hotellituppa veel seitse koondislast ning grupp kasutas ohvrit seksuaalselt ära.

2022. aasta kevadel pöördus ohver kohtusse, sama aasta suvel nõustus Kanada hokiliit talle kohtuasjast loobumiseks valuraha maksma. Otsuse avalikuks tulemine tekitas Kanadas üleriigilist pahameelt ning Kanada hokiliit kaotas seetõttu mitu prisket sponsorlepingut. Muuhulgas kritiseeris alaliidu käitumist peaminister Justin Trudeau.

Kanada politsei alustas seejärel uut uurimist ning esitas teisipäeval süüdistuse viiele kahtlusalusele, kellest neli mängivad hetkel NHL-is. Süüdistus esitati Philadelphia Flyersi väravavahile Carter Hartile, Calgary Flames'i ründajale Dillon Dube'ile, New Jersey Devilsi keskründajale Michael McLeod'ile ja kaitsjale Cal Foote'ile. Viies mängija on NHL-is jääl käinud, kuid nüüdseks Šveitsi siirdunud Alex Formenton. Mehed ise on eitanud kõiki süüdistusi.

Ontario provintsis asuva Londoni politseijuhid lubasid süüdistusi pikemalt kommenteerida järgmise nädala esmaspäeval.

NHL on praeguseks enda uurimisega lõpule jõudnud, kuid pole veel tulemusi avalikustanud. NHL-i asekomissar Bill Daly ütles teisipäeval, et liiga keeldub praegusel hetkel kommentaaride andmisest.