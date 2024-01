Eesti Triatlon saab uue peasekretäri

Juusi sõnul oli peaaegu aasta Eesti Triatloni peasekretäri tööd teha huvitav, väljakutsuv ja pakkus palju arenguvõimalusi. "Mul on olnud suurepärane võimalus ja kogemus näha Eesti spordi telgitaguseid, kitsaskohti ja tulevikusuundi," ütles Juus, kes aitas mullu kaasa Eesti esimese paratriatleedi klassifitseerimisele ja sporditeekonna loomisele, mis võib viia suurima eesmärgi täitumiseni – Pariisi paralümpiamängudele. "Loodetavasti annab see indu mõnele noorele paratriatloni juurde jõudmiseks."

Lisaks Eestis paratriatloni pildile toomisele aitas Juus kaasa ametliku koondise riietuse loomisele, mida said Eesti triatleedid esmakordselt kanda kodumaad rahvusvahelisel areenil esindades. Samuti algatas ta aastaid uuendamist oodanud ja vajanud litsentsimüügi süsteemi muutmise, mis iseteeninduse vormis lähiajal valmimas on.

"Usun, et olen toonud Eesti triatloni rohkem avatust ja kindlasti jätkub see ka edaspidi," jätkas Juus. "2024. aastal tähistab Eesti triatlon 40. juubelit - 28.06.1984 toimus Vokal Eesti esimene ametlik triatlonivõistlus. Selle tuules saab paljugi mäletamist ja meenutamist väärivat praegusele triatloni harrastajaskonnale näidata."

Juus lahkub peasekretäri ametist omal soovil, et naasta täiskohaga emarolli. "Praegu on eluetapp selline, et väikesed lapsed ja pere vajavad tähelepanu, hoolt ja energiat, mida hilisemas elus ei ole võimalik kompenseerida," tõdes Juus, kes elab ka edaspidi kaasa Eesti triatleetidele.

Eesti Triatloni president Indrek Hääl tänab Juusi pühendumise eest Eesti Triatloni arengu eesmärkide ellu viimisel: "Meie koostöö oli väga aktiivne ja edukas ning soovin talle palju edu kindlasti mitte kergemas rollis. Ühtlasi on mul väga hea meel, et peasekretäri töö võtab üle Rosemary, kes on varasemalt spordialaliidus töötanud ning on lisaks tulihingeline triatloni harrastaja. Tema spordi ning projektijuhtimise kogemus loob väga head eeldused jätkuvalt alaliidu eduka igapäevase toimimise osas."

Rits on tänulik usalduse eest ja usub, et Juusilt teatepulga ülevõtmine saab olema kindlasti väljakutsuv. "Pean oluliseks avatust, järjepidevat tegutsemist ning koostööd, mis toetaks Eesti triatloni arengut. Tunnen suurt rõõmu, et saan omalt poolt selleks panuse anda ning uusi kogemusi hankida," ütles Rits.