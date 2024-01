Kolmekordse maailmameistri kirjandusõpetaja täitis lubaduse

Kolmekordset juunioride maailmameistrit ootas kodumaale jõudes ees uhke vastuvõtt. Lisaks üllatuse teinud sugulastele ja sõpradele oli Jaamat õnnitlema tulnud ka tema endine kirjandusõpetaja Igor Kaasik, kes kunagi põhikoolis andis noorele sportlasele suure lubaduse.

"Kuus-seitse aastat tagasi läks jutt taaskord tunniteemast täiesti eemale tippspordi peale. Ja midagi oli vist seotud maailmameistrivõistluste tulemustega," meenutas Jaama ERR-ile.

"Ma naljatledes ütlesin, et noh suusaorienteerumine, äkki tulen mina kunagi maailmameistriks. Siis ta andis sellise lubaduse, et ta tuleb mulle lennujaama vastu. Nüüd on see tõsi ja see on väga ebareaalne tunne."

Kuigi Jaama oli medalisoosik juba võistluste eel, siis kolme kulda, sprindi-, jälitus- ja teatesõidus, ei osanud ta oodata. Samuti oli Jaamale üllatuseks, et edu konkurentide ees saab olema nii suur, kui näiteks jälitussõidus edestas ta lähimat konkurenti enam kui pooleteise minutiga. Vaid lühirajal pidi ta leppima 15. kohaga.

"Kuidagi langesid kõik need tähed nendel kolmel päeval minu peale. Tegelikult see kolmas sõit, kus ma 15. olin, tõestas, et ei ole see midagi nii lihtne," lausus Jaama. "Aga kuidagi kõik toimis, eriti seal sprindis. Pärast võistlust analüüsides lihtsalt ei saanud aru, kuidas need suusad õigesse kohta läksid ja kuidas see kuld tuli."

Ka murdmaasuusatamisega tegelev 19-aastane Jaama sõidab juunioride arvestuses viimast hooaega. Kui keerukas saab suusaorienteerumises olema üleminek meeste klassi?

"Üleminek võrreldes murdmaasuusatamisega on natuke kergem, kuna sinna tuleb see tehniline kaardi pool juurde. Bioloogiline eelis, mis vanusega murdmaas hästi suur on, võib-olla nii suurt rolli ei mängi," lausus Jaama.

"Seega ma loodan juba lähiaastatel ikkagi hakata maailmatasemel sõitma eliitklassis ja see on kindlasti mul eesmärk. Võtta see väike suusaorienteerumine ja veelgi enam see Eestis suureks sõita."