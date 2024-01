Oliver Jürgens leidis uue koduklubi

"Esimesed muljed on suurepärased. Ma tahan aidata meeskonnal saavutada kõige kõrgemaid eesmärke. Ma tean, et ründava mängijana saan sellesse panustada, eriti väravate ja resultatiivsete söötudega, milleni üritan jõuda," lausus ta klubi teate vahendusel.

"Ma vajan pisut aega kohanemiseks ja kaaslastega harjumiseks, aga olen väga motiveeritud ja pühendunud, et tasuda klubile usalduse eest heade esitustega."

Nõmme Unitedi noortesüsteemist võrsunud ja viimased aastad Itaalias pallinud Jürgens sõlmis mullu septembris lepingu Ungari kõrgliigasse kuuluva Ujpestiga, keda esindas kokku kaheksas mängus ja lõi ka ühe värava.

"Oliver näitas testimisel muljel, sealhulgas kontrollmängus Hartbergiga," kommenteeris Danjska Streda klubi tegevjuht Jan Van Daele. "Ta on Euroopas tuntud kui andekas mängija ja oleme rahul, et õnnestus tema ületoomine Ujpestist. Soovin talle sinikollases särgis palju edu."

Eesti täiskasvanute koondist on Jürgens esindanud kaks korda: ta debüteeris novembris EM-valikmängus Austriaga ja kuulus kolm päeva hiljem samuti EM-valikmängus Rootsiga juba algkoosseisu.