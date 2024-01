Kolmeväravalisest kaotusseisust välja roninud Senators alistas Predatorsi

Ottawa jäi avaperioodi lõpuks väga keerulisse olukorda, sest lubas külalistel esimese 20 minutiga visata kolm vastuseta väravat. Michael McCarron avas üheksandal minutil arve, millele lisasid juurde 17. minutil Phillip Tomasino ning 20. minutil Jakov Trenin.

Kodumeeskond ei lasknud aga pead norgu ning leidis teise perioodi kuuendal minutil Drake Bathersoni kepilt esimese värava. Neli minutit hiljem jõudsid nad sakslase Tim Stutzle toel viigist ühe värava kaugusele ja kustutasid vastaste suure edu teise perioodi 18. minutil, kui Brady Tkachuk litri väravasse saatis.

Pärast väravateta kolmandat perioodi läks pingeline kohtumine lisaajale, kus Senators kolme ja poole minuti järel Claude Giroux' kepi pealt võiduvärava sai.

Senatorsi peatreener Jacques Martin tegi kehva avaperioodi järel drastilise lükke ning vahetas välja 11 viskega kolm väravat lubanud puuriluku Mads Sogaardi. Soomlane Joonas Karpisalo tõrjus pärast seda 17 viset ning hoidis seljataguse puhtana.

"Ma ei tahtnud oodata, sest tundsin, et me vajame mingit šokki. Mõtlesin, et see vahest äratab teised mehed üles," ütles treener. "Alustasime puhtalt lehelt ja üritasime surve peale panna. Meie kaitsjad mängisid tihedamalt ja suutsime stabiilsemalt survestada ning lõpuks realiseerida. Korpisalo tegi häid tõrjeid, see oli tiimivõit."

Senators läks mängule vastu idakonverentsi viimaselt kohalt, kuid emotsionaalne võit tõstis nad Columbus Blue Jacketsist mööda. Mõlemal meeskonnal on hooaja peale kogunenud 40 punkti, kuid Senators on kolm mängu vähem mänginud.

Idakonverentsi liidrina jätkab 71 punkti kogunud Boston Bruins, kellele järgnevad Florida Panthers (66 punkti), New York Rangers (63), Carolina Hurricanes (61), Tampa Bay Lightning (59), Toronto Maple Leafs (58), Detroit Red Wings. Viimasel play-off kohal on Philadelphia Flyers 56 punktiga.

Predators jääks praeguse seisuga läänekonverentsis esimesena play-off'ist välja, olles kogunud sarnaselt Los Angeles Kingsi ja St. Louis Bluesiga 54 punkti. Viimasel kahel on aga peetud vähem mänge.

Läänekonverentsis on samuti esikohal asetseval Vancouver Canucksil 71 punkti. Neile järgnevad Colorado Avalanche (67), Dallas Stars (66), Winnipeg Jets (65), tiitlikaitsja Vegas Golden Knights (64), Edmonton Oilers (59) ning eelmainitud Kings ja Blues.