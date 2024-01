Eesti koondise poolkaitsja siirdus Kuveidi kõrgliigasse

Viimastel aegadel Serbia kõrgliigas, Iirimaa tipus ning Poolaski pallinud 28-aastane Eesti koondise poolkaitsja lõi poole hooaja pealt käed Kuveidi kõrgliigas palliva Al-Shababiga. 2022/23 hooaja esiliigas võitnud klubi on kõrgliigas hetkel kaheksandal kohal kümnest, vahendab Soccernet.ee.

"Tegu on väga arenenud riigiga. Kultuurist pole ma veel täielikult aru saanud, aga on näha, et see erineb meie omast drastiliselt. Uues klubis on kõik kenasti paigas ja kõrgel tasemel - infrastruktuur on hea ja staadion on suur," ütles Vaštšuk portaalile. "Mulle laekusid mõned pakkumised ka Euroopast, aga need polnud päris need, mida ootasin."

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.