Noorte olümpial kümnendaks sõitnud Kivil: siit on hea edasi minna

Kivil, kes päev varem sai vabatehnikasprindis 13. koha, on oma olümpiastartidega väga rahul. "Ma olen koha mõttes väga rahul, pingutus oleks võinud paremini välja tulla. Ma ei osanud oodata, kuidas Gangwonis on tase võrreldes muu maailmaga. On tähtis, et sain esimese kogemuse kätte nii suurel võistlusel. Siit on hea edasi minna," ütles 16-aastane Kivil.

Kõik teised eestlased said samuti 30 parema sekka – Daniel Varikov sai 14. koha, Herta Rajas oli 28., Toni Andree Saarepuu 30. Varikov, kes osales Gangwoni olümpial ka laskesuusatajana, tegi siinse olümpia parima stardi.

"Kahe nädalaga olen harjunud nii ajavahe, raja kui tingimustega ning sõit läheb järjest paremaks. Täna oli suusk ka hea, libisesin konkurentidest mööda," sõnas 16-aastane Varikov.

Murdmaasuusatamise olümpiaprogrammi lõpetab neljapäeval segateatesõit. "Oleme väga põnevil, eks näis, mis koha me sealt suudame ära tuua," ütles Kivil.

Iluuisutamise naiste üksiksõidus sai lühikava järel kaheksandat kohta hoidnud Maria Eliise Kaljuvere 13. koha. Kaljuvere tegi oma olümpiaetteaste Rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi, Lõuna-Korea superstaari PSY ja olümpiavõitja Yuna Kimi silme all.

"Vabakava sooritus valmistas pettumuse, sest olin täiega valmis esitama puhast kava, aga vead tulid paraku sisse. Olümpiamängude kogemus oli väga hea. Olen tänulik kõigile, kes mind ja minu treenerit toetasid ja meie tegemistele kaasa elasid. Oleme uhked, et saime nii suurel võistlusel Eestit esindada," ütles Kaljuvere.

Kolmapäeval on eestlastest võistlustules freestyle-suusataja Grete-Mia Meentalo, kellel on ees rennisõit.