Jäärajasari algas keerulise võistlusega Korijärvel

Enamikule klassidele õnnestus võistlus täismahus läbi viia, vaid piikrehvidega võistlejad pidid planeeritud kolme vooru asemel piirduma kahega. Jääkihtide vahelt rajale pressinud vesi tekitas võistluse jätkamiseks liiga sügavad lombid, vahendab autosport.ee.

Naiste seas võidutses 15-aastane Grete Mia Koha, kellele oli see esimene kogemus sõita kohati üleujutatud jääl. "Pärast prooviringi oli mulje pigem kahtlane. Tavaliselt olen sõitnud ikka puhtal jääl, siin oli päris palju vett peal," rääkis Koha. "Edu tõigi see, et proovisin vältida lompe ja sõita puhtal jääl."

Noorte parim Mattias Aivo Karik mainis samuti, et sõiduolud oli keerulised, kuid sellest hoolimata saavutas ta juba esimeses voorus võidu. "Teise vooru läksin enesekindlalt. Teadsin, et kui see õnnestub võita, siis on ka etapivõit käes. Sõit läks puhtalt, olud olid paremad kui esimeses voorus," lausus 17-aastane Karik.

Tagaveoliste üle kaheliitrise mootoriga autode klassi võitnud Sigmar Tammemägi rääkis, et ehkki esmamulje rajast oli natuke hirmutav, selgus pärast põhjalikumat tutvumist, et pole hullu midagi.

"Tagaveolisega tuli targalt sõita, mida otsemini sõidad, seda parema aja saad," rääkis kahe esimese vooru esikohaga etapivõidu kindlustanud Tammemägi. "Kolmandasse vooru ma ei läinudki, esikoht oli käes ja otsustasin uut autot säästa."

Tänavarehvidega nelikveoliste autode klassi parim Lembit Nõlvak sõnas, et kohe hommikul oli selge rajaolude muutumine päeva jooksul - kas sõidetakse vesi ära või tuleb seda hoopis juurde.

"Nii ka läks, teine voor oli kõige kuivem. Kolmandas voorus ei osanud hinnata, kas rattad suruvad vee ära või tekib vesiliug. Vesi hakkaski kandma, vedas trajektoorilt välja ja sellest piisas, et kaks sekundit kaotada ja saada vooru kuues aeg," lausus Nõlvak, kelle kahe eelmise vooru tulemusest siiski piisas etapivõiduks.

Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused jätkuvad 10. veebruaril Viljandi järvel, kus tänavarehvidega klassid võistlevad piikrehvidega klassidest eraldi rajal.