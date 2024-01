Eesti võrkpallur võitis Bulgaarias hõbemedali

Bulgaaria naiste meistriliigas peeti karikavõistluste finaal ja Eesti rahvuskoondise sidemängija Melissa Varlõgina tööandja CSKA pidi seal vastu võtma 1:3 (22:25, 12:25, 25:22, 15:25) kaotuse Maritzalt. Varlõginale teenis seega Bulgaaria karikavõistlustel hõbemedali, vahendab Volley.ee.

Pikk mängupaus lõppes Bulgaaria meeste meistriliigas, kus läksid kohe omavahel vastamisi Markkus Keel ja Markus Uuskari. Tulemusega 3:0 (25:21, 25:14, 25:20) jäi peale Keele koduklubi Cherno More. Keele arvele jäi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (+0), Uuskari panustas Dobrudzha 07 meeskonna parimana 16 silma (+9). Seejärel pidi Cherno More tunnistama Beroe 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) paremust, Keelelt lisaks oma põhitööle ka üks punkt (+0). Uuskari tööandja kaotas teises mängus 0:3 (20:25, 16:25, 23:25) Deya Sportile, Uuskarilt oma meeskonna parimana 18 punkti (+6). Tabelis asub Cherno More 15 silmaga kaheksas ja Dobrudzha 11 silmaga eelviimane.

Poola naiste kõrgliigas sai Bielsko-Biala BKS Bostik Kertu Laagi vedamisel kirja 3:1 (25:17, 25:18, 24:28, 25:11) võidu Mieleci üle. Laak tõi 15 punkti (+12). Liigatabelis ollakse 37 punktiga kolmandad.

Rumeenias peeti kahe vooru mängud. Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona sai esmalt 0:3 (23:25, 16:25, 24:26) kaotuse Bukaresti Rapidilt. Seejärel oldi aga 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:18) üle Robert Viiberi tööandjast Bukaresti Steauast. Viiber sai kirja täismängu ja tõi lisaks sidemängia tööle ka kaks punkti (-1). Steaua sai teises kohtumises 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:19) võidu Galati Arcada vastu. Viiberilt taas kaks silma (-2). Peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi tööandja Zalau pidi tunnistama Craiova 3:2 (24:26, 25:20, 25:16, 21:25, 22:20) paremust ja oli 3:1 (25:23, 36:38, 25:11, 25:13) parem Constantast. Tabelis on Brasov 39 punktiga esikohal, Steaua 26 punktiga kuues ja Zalau 19 punktiga kaheksas.

Austrias said Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol 3:2 (22:25, 22:25, 25:18, 26:24, 15:13) võidu Viini meeskonna üle. Varblane panustas vähese mänguajaga ühe punktiga (+1). Tabelis asub Innsbruck 41 silmaga esikohal.

Tihe mängunädal jääb seljataha Argentina meistriliigas mängival Kevin Saarel, kes käis väljakul kahel korral. Esmalt alistas Saare tööandjaks olev UPCN Voley Club 3:0 (25:15, 25:20, 25:22) Club Atletico San Lorenzo de Almagro, Saare arvele kogunes viis punkti (+3). Seejärel saadi 3:2 (25:22, 23:25, 28:30, 25:15, 15:6) võit Club Asociacion Mutual Policiali vastu. Selles mängus tõi eestlasest nurgaründaja 18 punkti (+14). Tabelis on UPCN 29 punktiga neljas.

Belgia meistriliigas peeti samuti kahe vooru kohtumised. Renet Vanker ja Maaseiki Greenyard olid esmalt 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) paremad Achelist. Vankerilt lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+0). Seejärel tuli Maaseikil aga tunnistada Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemansi 3:1 (25:14, 20:25, 25:14, 27:25) paremust. Saaremaalt 12 punkti (+7), Vanker panustas neli silma (+4). Kaks mängu pidasid ka Stefan Kaibald ja Leuveni Haasrode, kes said esmalt 1:3 (25:27, 29:31, 27:25, 17:25) kaotuse Gentilt. Kaibald tõi osalise mänguajaga kolm punkti (-2). Teises kohtumises tuli tunnistada Guibertini 3:2 (23:25, 25:19, 17:25, 25:20, 15:10) üleolekut, Kaibaldilt üheksa punkti (+6). Henri Treiali tööandja Roeselare Knack oli 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) üle Guibertinist, Treialilt 11 punkti (+9). Seejärel võeti 3:0 (25:17, 25:22, 25:15) võit Meneni vastu, eestlasest temporündajalt seitse punkti (+5). Tabelis on Roeselare 30 punktiga esimene, Aalst 25 punktiga teine, Maaseik 22 punktiga kolmas ja Leuven 17 punktiga viies.

Saksamaa kõrgliigas sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubiks olev Berliini Recycling Volleys 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) jagu Bitterfeld-Wolfenist. Kumbki eestlane kaasa ei teinud. Tabelis on Berliin 43 silmaga liidrikohal. Tšehhis aitas Silver Maar Libereci Dukla 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) võiduni Usti üle ja 3:1 (25:18, 25:17, 26:28, 27:25) võiduni Ostrava üle. Maari vastuvõtt oli vastavalt 82% ja 39%. Tabelis on Liberec 41 silmaga kolmas.

Šveitsis sai Joosep Kuriku ja Valentin Kordase tööandja Genfi Genois 1:3 (15:25, 18:25, 25:23, 19:25) kaotuse Amriswililt. Tabelis on Genf 23 punktiga kolmas. Katari meistriliigas teenis Oliver Venno koduklubi Al Rayyan viimasel nädalal 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:19) võidu Qatar SC üle. Tabelis hoiab Al Rayyan 35 punktiga teist positsiooni.

Itaalia esiliigas sai vajaliku võidulisa Karli Alliku koduklubi Santa Croce Kemas Lamipel, olles 3:2 (20:25, 24:26, 25:17, 25:22, 15:11) parem Ortonast. Alliku arvele kogunes osalise mänguajaga neli punkti (-1). Tabelis hoitakse 24 punktiga kaheksandat kohta.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas aitas Märt Tammearu Toursi meeskonna 3:0 (26:24, 25:13, 25:21) võiduni, tuues 11 punkti (+7). Ardo Kreek ja Arago de Sete pidid aga tunnistama Nice´i 3:2 (27:25, 29:31, 26:24, 19:25, 15:11) paremust. Kreek panustas oma meeskonna kasuks 10 punkti (+3). Liigatabelis on Tours 35 punktiga kolmas ja Sete 21 punktiga 11.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas aitas Carmel Vares RC Cannes´i naiskonna 3:0 (25:17, 25:15, 25:21) võidule France Avenir 2024 üle, tuues osalise mänguajaga kaheksa punkti (+4). Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre pidid aga tunnistama Mulhouse´i 3:1 (25:20, 25:21, 18:25, 25:21) paremust. Miilenilt samuti kaheksa punkti (+1). Tabelis on Nancy 37 punktiga neljas ja Cannes 13 punktiga 11.