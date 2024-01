Marten Liiv sihib veel kõrgemale: 1.06 on mul kindlasti jalas olemas

Reedesel võistluspäeval uisutas Liiv ovaalil välja aja 1.07,15, millega jäi enda 2021. aastal püstitatud Eesti rekordile alla vaid viie sajandikuga. Rekordi lähedane aeg andis talle 1000 m võistluse kokkuvõttes neljanda koha.

Laupäeval püstitas Liiv 500 m distantsil uue Eesti rekordi (34,39) ning pühapäeval näitas ta ka teisel 1000 m läbimisel head minekut, kui kaotas Eesti rekordile seekord kuue sajandikuga.

"Reedel oli palju parem sõita, sest pühapäevaks oli keha tühjem. Mulle tundus, et pühapäeval olid rajatingimused paremad, kuna paljud sõitsid alla 1.07, aga samas oli ka neid, kes läksid lati alt. Mina õnneks vältisin pühapäeval neid vigu, mida reedel tegin, lihtsalt teine kurv natukene ebaõnnestus. Aga üldjoontes täitsa okei võistlus," võttis Liiv nädalavahetuse kokku.

Kui reedel sai Liiv ajaga 1.07,15 neljanda koha, siis pühapäeval kirja läinud 1.07,16 tõi talle kaheksanda koha. Liivi sõnul näitab see kiiruisutamise ühtlast ja tõusvat taset. "Tase on väga-väga kõrgel, eriti just 1000 m distantsil. Iseasi, kuidas kellelgi õnnestub. Kui keegi teeb perfektse sõidu, siis ongi head kohad tulemas," lisas ta.

Salt Lake Citys näitas pöörast minekut 19-aastane ameeriklane Jordan Stolz, kes püstitas 1000 m distantsil maailmarekordi ajaga 1.05,37.

History made on the ice! Jordan Stolz shattered records with a mind-blowing .32 seconds off the world record in the 1000m race at the ISU World Cup #SpeedSkating in Salt Lake City!



Watch the historical moment https://t.co/ioUSJGXf3j pic.twitter.com/atTR6wdXoM — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 29, 2024

"Jordan on teisest maailmast. Päris täpselt ei teagi, mis temast n-ö imemehe teeb, aga eks ta ongi üks suurimaid talente üldse. Ta on võimeline erinevaid distantse uisutama, alates 500 meetrist kuni 10 000 meetrini välja. Võib-olla on tema suureks eeliseks laktaaditaluvus (laktaat ehk piimhape - toim). Eks midagi ikka saan temalt kõrva taha panna, aga üldjoontes pigem mitte, sest meil on täiesti erinevad sõidustiilid. See, kuidas tema kurvi läbib, on ikkagi tipptasemel," selgitas Liiv.

Salt Lake Citys näidatuga jääb eestlane rahule. "100 punkti skaalal paneksin endale tugeva 90. Pühapäeval oli väike eesmärk alla 1.07 sõita, aga seekord jäi tulemata. Eks ole näha, kuidas järgmised võistlused lähevad. Ise usun, et reedeste jalgadega oleks pühapäeval rekord tulnud. Aeg, mis algab 1.06-ga on mul kindlasti jalas olemas."