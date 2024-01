X-mängudel hiilanud prantslanna jõudis Kelly Sildaruga ühele pulgale

22-aastane prantslanna lisas auhinnakappi kaks kuldmedalit, kui võitis Big Air'i ja pargisõidu võistluse. Sellega sai temast esimene sportlane X-mängude ajaloos, kes teinud Big Air'is ja pargisõidus kuldse duubli teistkordselt. Esimest korda sai ta säärase duubliga hakkama 2022. aastal.

Rennisõidu kuldmedali teenis kahekordne olümpiavõitja hiinlanna Eileen Gu. Aasta eest parema põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru tänavu ei osalenud.

Varasemalt X-mängudelt kaheksa medalit võitnud Ledeux auhinnakapis on nüüd kuus kuldmedalit, kolm hõbedat ja üks pronks. Kuus kulda ja kokku kümme medalit on ka Sildarul, mis tähendab, et Ledeux ja Sildaru jagavad nüüd X-mängude läbi aegade kõige edukama naissoost freestyle-suusataja tiitlit.

Tess Ledeux earned Samsung Galaxy Women's Ski Slopestyle gold, her second X Games victory of the weekend. Tess owns 10 medals, tied with Kelly Sildaru for most X Games Ski medals among women.@SamsungMobileUS #XGamesAspen pic.twitter.com/0BSZv7zghY