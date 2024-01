HC Panter kindlustas koha Optibet hokiliiga play-off'is

HC Panter kohtus kahel korral Leedu klubi Kaunas Cityga ja teenis võidud mõlemas mängus. Laupäeval alistati Leedu klubi 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) ning pühapäeval 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). Kahe mängu kokkuvõttes oli resultatiivseim Daniil Fursa viie resultatiivsuspunktiga (2+3), Saveli Novikov panustas nelja (1+3) ja Daniil Tsarkovskyi kolme punktiga (1+2).

"Meie jaoks põneva ja uue liiga põhiturniiri lähenev lõpp ning pisut rohkem kui kuu aja pärast algav playoff on muutnud mängud palju tasavägisemaks ja võitluslikemaks. Näha on, et iga mäng on meeskondadele oluline ja turniiritabelis käib tihe võitlus paremate kohtade nimel. Meie jaoks olid eriti olulised viimased neli mängu Kaunas City vastu, kellel oli võimalus meist tabelis ettepoole tõusta," ütles Pantrite peatreener Märt Eerme.

Pantritel on 28 mänguga koos 34 punkti, mis annab neile turniiritabelis neljanda koha.

Kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 19.10 Haabersti jäähallis võõrustavad Pantrid järgmises kodumängus HK Prizma meeskonda. Mäng on kõigile pealtvaatajatele tasuta.

Optibet Hokiliiga tabeliseis: 1. HK Zemgale/LBTU 48 punkti (26 mängust), 2 .HK Mogo/LSPA 39 (24), 3. HK Kurbads 37 (27), 4. HC Panter 34 (28), 5. HK Prizma 31 (25), 6. HS Riga 27 (25) 7. Kaunas City 21 (27), 8. Airwell Energija 8 (25), 9. 7BET Hockey Punks 2 (27).