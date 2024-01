Hispaanias jõudis pjedestaalile kaks eestlast, Lõiv pälvis üldvõidu

Lõivul kulus 40-kilomeetrise distantsi sõitmiseks kaks tundi, kümme minutit ja 42 sekundit. Lähim konkurent, rootslanna Terese Andersson kaotas talle kolme minuti ja kaheksa sekundiga. Viimasel etapil sõitis end pjedestaalile veel valitsev Eesti maastikumaratonide meister Sirvel, kaotades kaasmaalannale kolme minuti ja 39 sekundiga.

"Viimane päev möödus minu jaoks kõige lihtsamalt. Teadsin, et alguses on palju asfalti ning sõitsin selle osa oma põhikonkurendi taga. Kui singlitele ning keerulisematele tõusudele ja laskumistele jõudsime, läksin oma teed," kirjeldas Lõiv. "Korraks tekkis üks ärev moment, kui sain aru, et lõhkusin rehvi, kuid õnneks rehvipiim tõmbas augu kinni ning sain teise tehnilisse punkti sõita vaid veidi tühjema rehviga. Tegime kiire jooksu vahetuse ja viimased seitse kilomeetrit sain juba rahulikult allamäge sõitmist nautida."

Üldarvestuses võidutses Lõiv koguajaga kaheksa tundi, 54 minutit ja 48 sekundit. Andersson kaotas talle kuue minuti ja 30 sekundiga ning kolmanda koha pälvinud hispaanlanna Cristina Moran Roza (Cangas de Onis Ciclismo – BTB Sport Scott) 46 minuti ja 25 sekundiga. Sirvel (+54.23) oli kokkuvõttes neljas.

Eliitmeeste konkurentsis olid viimasel etapil parimad norrakad Emil Hasund Eid (Hunton Hardrocx; 1:43.35) ja Mats Tubaas Glende (Soon CK, Norra koondis; +1.14). Kolmandana finišeeris hispaanlane Sergio Mantecon Gutierrez (Scott – Cala Bandida; +1.14). Kirill Tarassov (Trey Trek Team; +17.49) sai 27. koha. Üldarvestuses võidutses poolakas Krzysztof Luasik (JBG-2 Team; 7:09.13), edestades Mats Tubaas Glendet (+2.12) ja Emil Hasun Eidi (+3.54). Tarassov (+1:29.48) pälvis kokkuvõttes 26. koha.

Eesti harrastusratturitest sai Margus Sirvel (Rakvere Rattaklubi Siplased; 2:12.58) viimasel etapil kuni 40-aastaste meeste vanuseklassis 15. ja Janek Resev (Spordipartner; 2:20.19) 28. koha. Aimar Pedari (RR Siplased; 2:23.15) oli kuni 50-aastaste meeste seas 13. Üldarvestuses oli Sirvel oma vanuste seas 16. (koguaeg 9:29.20), Resev 25. (9:43.33) ja Pedari (10:22.22) 17.