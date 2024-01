Prantsusmaa golfar tegi turniirivõiduga ajalugu

Pavon alustas viimast ringi bogey'ga, aga lõi ülejäänud päeva jooksul viis birdie't ning lõpetas nädalavahetuse 13 löögiga alla Farmers Insurance Openi nime kandva võistluse raja par'i. Teiseks tuli taanlane Nicolai Höjgaard (-12), kolmandat kohta jäid jagama prantslasele kahe löögiga kaotanud Nate Lashley, Jake Knapp ning Stephan Jäger.

Prantsusmaa golfar võidutses PGA Touri poolt tunnustatud võistlusel viimati aastal 1907, kui Arnaud Massy teenis esikoha Open Championshipil. Tänapäevase PGA Touri algusaastaks on 1968.

"Ma ei suuda seda siiani uskuda. See on meie riigi jaoks väga suurt võit. Loodan, et see inspireerib paljusid inimesi. See on alati olnud minu suureks unistuseks ja kasutasin mulle kukkunud võimaluse ära. Ajalooline hetk Prantsusmaa golfi jaoks," sõnas Pavon.