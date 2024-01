Kaljuvere on noorte olümpial lühikava järel kaheksas

14-aastane Kaljuvere kogus lühikavas 56,62 punkti. Seejuures esitas ta võistluste parima kaskaadi – kolmese flipi kolmese tulupiga. "Kogu esitus oli kohati nagu Ameerika mäed. Algas imeliselt, siis tuli kolmese lutzu väljasõidul juhuslik kukkumine, aga samas lõpp kulmineerus hästi. Kokkuvõttes võib öelda, et ise olen sellega rahul," rääkis Kaljuvere.

Noorte olümpia toimub Gangneung Ice Arenal, mis mahutab 12 000 pealtvaatajat. Pühapäeval oli saal peaaegu täis ning Lõuna-Korea publik elas rohkelt kaasa. "Publikut tunnetasin soojendusel, aga kava lõpus tekkis tunne, et kõik pilgud on minu peal. See oli imeline!" sõnas Eesti iluuisutaja.

Viieaastaselt Tiiu Valgemäe juurde treenima läinud Kaljuvere on kolm aastat teinud koostööd ka Šveitsi iluuisulegendi Stephane Lambieliga. "Suvel käin tema juures laagrites ja vahel hooaja sees kevadel ka. Minu lühikava ja vabakava on tema koostatud," selgitab Kaljuvere.

Valgemäe sõnul sujub kolmepoolne koostöö väga hästi. "Treeneri õnn on saada selline sportlane nagu Maria, kellega kõik toimib. Maria ise on täiega asjas sees ja tahab mõlemalt poolt võtta maksimumi. Ma küll ei valda prantsuse keelt, aga Stephane'iga saame üksteisest professionaalselt aru. See teebki selle töö huvitavaks ja tulemuslikuks. Pürgime püramiidi tippu – käsikäes ja uisk jalas," selgitas Valgemäe.

Naiste lühikava võitis Jaapani iluuisutaja, mullune maailmameister Mao Shimada 71,05 punktiga. Vabakava sõidetakse teisipäeval.

Esmaspäeval asuvad noorte olümpiamängude kümnendal päeval eestlastest võistlustulle murdmaasuusatajad. Gerda Kivil, Herta Rajas, Toni Andree Saarepuu ja Daniel Varikov on rajal vabatehnikasprindis. Samuti peetakse ka kahevõistlejate normaalmäe võistlus, kus Eestit esindavad Karel Pastarus ja Fred Gustavson. Meeste iluuisutamise vabakava alustab 18. kohalt Jegor Martšenko.