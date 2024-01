Lootusetust seisust välja roninud Sinner võitis karjääri esimese slämmitiitli

Kohtumist alustas paremini Medvedev, kes läks avasetis murde toel 3:1 juhtima ning murdis Sinneri pallingu uuesti seisul 5:3, teenides sellega 6:3 setivõidu. Järgmises setis jäi Sinner kiirelt 1:5 kaotusseisu, kuid võitis seejärel kaks geimi järjest. Medvedevit see aga ei heidutanud ja venelane jäi ka teises vaatuses peale 6:3.

Kolmandas setis ei suutnud kumbki mängija kuni seisuni 5:4 murda, siis sai Sinner murde kätte ning võttis oma esimese setivõidu. Neljas sett kulges täpselt sama stsenaariumi järgi nagu kolmas.

Otsustavas viiendas setis hoidsid taas mõlemad hästi oma servi ja seisuni 3:2 ei teeninud kumbki murdepalli. Siis võitis Sinner venelase pallingugeimi ning vormistas kolm geimi hiljem esimese matšpalliga 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 võidu. Kohtumine kestis kokku kolm tundi ja 46 minutit.

Sinner lõi kohtumise jooksul 14 ässa, tegi 50 äralööki ja 49 lihtviga ning realiseeris üheksast murdepallist neli. Medvedevile läks kirja 11 ässa, 44 äralööki ja 57 lihtviga, 12-st murdepallist suutis ta ära kasutada neli. Kõikidest mängitud punktidest võitis Sinner 142 ja Medvedev 141.

22-aastasele itaallasele oli see karjääri esimeseks suure slämmi turniiri tiitliks. Sinneri senine parim tulemus slämmiturniirilt pärines eelmise aasta suvest, kui ta jõudis Wimbledonis poolfinaali. Ühtlasi on Sinner esimene itaallasest Austraalia lahtiste üksikmängu võitja.

22,165 - At 22 years and 165 days, Jannik Sinner is only the second U23 player in the Open Era to win a Grand Slam final from two sets down, after Bjorn Borg (Roland-Garros 1974). Epic. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/2jflhxxPfw