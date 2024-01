Mihkels finišeeris World Touri ühepäevasõidul kolmandas kümnes

Esikoha teenis uusmeremaalane Laurence Pithie (Groupama-FDJ; 4:17.40), jättes selja taha Eritrea ratturi Natnael Tesfatsioni (Lidl-Trek) ja Mihkelsi meeskonnakaaslase Georg Zimmermanni. Eestlane finišeeris grupis, mis kaotas võitjale 24 sekundiga.

"Korda läinud päev," ütles Mihkels võistluse järel. "Tundsin ennast tõusul väga hästi, seega jäi enda tulemus natuke kripeldama. See hetk, kui 18 ratturit viimasel ringil tõusu peal eest sõitsid, olin väga lähedal, et seal grupis samuti sees olla. Ütleksin, et tõusu viimase 200 m peal jäi umbes kümme vatti jalast puudu. Sellegi poolest olen enesetunde ja tulemusega rahul."

Kokku sai ühepäevasõidul tulemuse kirja 79 ratturit.