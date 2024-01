Oilers püsib rekordilise võiduseeria kursil

Oilersi avavärava viskas Ryan Nugent-Hopkins, teisel perioodil suurendas eduseisu Leon Draisaitl ning viimasel kolmandikul vormistasid lõppskoori Connor McDavid ja Zach Hyman. Stuart Skinner tegi väravasuul 28 tõrjet.

Kanada klubi jõudis seega ühe võidu kaugusele NHL-i järjestikuste võitude rekordist (17), mille püstitas Pittsburgh Penguins hooajal 1992/93.

"Senimaani on meil olnud huvitav hooaeg, täis tõuse ja mõõnu. Põhiturniiri lõpuni jääb veel kolm kuud. Arvestades kui palju mänge on meil vaja veel pidada, siis kaldun arvama, et millalgi ikka kaotame," ütles Skinner. "Meil on veel palju kohti, kus saame juurde panna. Tore, et praegu järjest võidame ja kõik hästi läheb. Aga me peame meeles pidama, et saame jätkuvalt areneda."

Novembrikuus läänekonverentsi põhjas virelenud Oilers on nüüdseks tõusnud kuuendale kohale, olles kogunud 59 punkti. Predators on samas pingereas 53 punktiga kaheksas.

Läänekonverentsi liidrina jätkab Vancouver Canucks (71 p), kes sai lisaaja järel 5:4 (0:0, 1:4, 3:0, 1:0) jagu Columbus Blue Jacketsist. Idakonverentsi tipus troonib Boston Bruins (71 p), kellel õnnestus võõrsil 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) alistada Philadelphia Flyers.

Teised tulemused:

Dallas Stars - Washington Capitals 5:4

San Jose Sharks - Buffalo Sabres 2:5

Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 3:1

Ottawa Senators - New York Rangers 2:7

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 3:2

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 6:3

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 2:4

New York Islanders - Florida Panthers 2:3

Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 5:2

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:3

Calgary Flames - Chicago Blackhawks 1:0