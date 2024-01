Konontšuk debüteeris Saksamaal võiduga, Kriisa näitas täpset viskekätt

Konontšuk alustas kohtumist varumeestepingilt ning tõi pisut enam kui 16 mänguminutiga viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3) ja viis lauapalli, lisaks kogunes tema arvele kaks pallikaotust. Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Oldenburg (9-9) asub liigatabelis 10. positsioonil.

"Mul oli väga lõbus mängida. Meeskond on ülimalt vinge ja atmosfäär on siin midagi erakordset. Muidugi kõige tähtsam on see, et võitsime. Kolmas võit järjest ja nagu treener ütles, me oleme tagasi," rääkis Konontšuk debüütmängu järel.

Hispaania kõrgliigas käis laupäeval väljakul Kristian Kullamäe, kelle leivaisa Bilbao alistas 86:83 tulemusega Zaragoza. Eestlasest tagamängija viskas 24 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/3), noppis kolm lauda ja jagas kaaslastele neli tulemuslikku söötu. Tabelis on Bilbao (8-12) 12. kohal.

Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste tööandja Baskonia (11-8) võõrustab pühapäeva õhtul Obradoirot (6-13).

Janari Jõesaare koduklubi Wloclaweki Anwil alistas Poola kõrgliigas Gliwice GTK 96:73. Eestlase panuseks võidumängus oli kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/3), neli lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Anwil (17-2) võttis kolmanda võidu järjest ning püsib endiselt liidrikohal.

Ookeani taga oli võistlustules Kerr Kriisa koduülikool West Virginia, kes pidi tunnistama Oklahoma State'i 70:66 paremust. Kriisa loopis oma meeskonna parimana 21 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 6/8, vabavisked 3/3), hankis viis lauapalli ja andis ühe korvisöödu.