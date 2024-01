Xavi lahkub Barcelona tüüri juurest

2021. aasta sügisel Barcelona peatreeneriks nimetatud Xavi tegi otsuse teatavaks pärast laupäevast 3:5 liigakaotust Villarealile. Tema viimaseks tööpäevaks jääb 30. juuni.

"Olen andnud endast kõik, kuid siiski tunnen, et praeguses olukorras vajab klubi kursimuutust. See on mängijate huvides, et nad saaksid vabamalt mängida. Praegu mängime alati pinge all. Ka klubi juhatuse hüvanguks on parem, kui ma lahkun," rääkis Xavi mängujärgsel pressikonverentsil.

Mängijakarjääri jooksul Barcelonaga 25 tiitlit võitnud Xavi võttis ametiposti üle hollandlaselt Ronald Koemanilt ning vedas klubi oma esimesel täispikal hooajal Hispaania meistriks. Käimasoleval hooajal hoiab Barcelona liigatabelis 21 vooru järel kolmandat kohta, jäädes liidrist Madridi Realist juba kümne punkti kaugusele.