Lakers vajas Warriorsi alistamiseks kahte lisaaega

Külaliste rollis olnud Lakers juhtis avapoolaja järel viie punktiga 68:63. Kuigi Warriors pääses kolmandal veerandil koguni 15 punktiga juhtima, jõudis Lakers peagi järele ja normaalaeg lõppes viigiseisul 118:118.

Lakers pääses esimesel lisaajal ette 128:122, kuid kuus sekundit enne lõppu viigistas Klay Thompsoni kaugvise seisu 130:130 peale. Teise lisaaja alguses haaras juhtohjad taas Lakers, ent Warriors püsis nende kannul ning läks 4,7 enne lõppu Stephen Curry kolmepunktiviskest juhtima 144:143.

Viimane sõna jäi siiski külalistele, kes võtsid tänu LeBron Jamesi viimaste sekundite vabavisetele 145:144 (33:30, 35:33, 23:36, 27:19, 27:26) võidu.

39-aastane James tegi suurepärase partii, sooritades kolmikduubli 36 punkti, 20 lauapalli ja 12 resultatiivse sööduga. Vanameistri jaoks oli tegemist karjääri 110. kolmikduubliga.

Anthony Davis panustas võitu 29 punkti ja 13 lauapalliga ning D'Angelo Russell lisas 28 silma. Üleplatsimeheks kerkis kaotajate poolelt Curry, kes tabas üheksa kaugviset ja kogus lõpuks 46 punkti.

Kui Lakers teenis kohtumise jooksul 43 vabaviset, siis Warriorsi kasuks vilistati ainult 16 vabaviset. See tõsiasi ei meeldinud teps mitte Warriorsi juhendajale Steve Kerrile. "Ma võiksin vabavisete kohta palju öelda, aga minu ema on praegu siin ja ma tahan tema ees viisakalt käituda, nii et ma ei hakka seda pikemalt kommenteerima. Nii palju võin öelda, et Steph [Curry] sai 43 minutiga vaid kolm vabaviset," pahandas Kerr.

Lakers paikneb läänekonverentsis 24 võidu ja 23 kaotusega üheksandal kohal. Warriors on 19 võidu ja 24 kaotusega 12. real.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Washington Wizards 104:118

New York Knicks - Miami Heat 125:109

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 111:105

Brooklyn Nets - Houston Rockets 106:104

Boston Celtics - Los Angeles Clippers 96:115

Charlotte Hornets - Utah Jazz 122:134

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 141:117

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 113:112

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 115:120