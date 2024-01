OTSEBLOGI | Neuville ja Ogier heitlevad Monte Carlos rallivõidu nimel

Pühapäeval lõppev autoralli MM-sarja hooaja avaetapp Monte Carlos saab alguse kell 8.04, kui peetakse esimene kolmest kiiruskatsest. Esikohal alustab päeva Thierry Neuville (Hyundai), kes edestab üldarvestuses aga Sebastien Ogier'd (Toyota) vaid 3,3 sekundiga. Kindlalt neljandal kohal asetseval Ott Tänakul (Hyundai) on hea võimalus uue süsteemi järgi punkte koguda.

Laupäev:

Neuville läks laupäevale vastu liidrile 16,1-sekundilise kaotusega, kuid oli päeva esimesel kiiruskatsel Elfyn Evansist (Toyota) lausa 9,6 sekundit kiirem. Kümnendal kiiruskatsel esines Evansi autol tehnilisi probleeme ning kiirelt jätkanud Neuville läks temast üldarvestuses mööda. Ogier jättis kehva üheksanda katse seljataha ning jõudis liidrist 5,1 sekundi kaugusele.

Päeva teist poolt alustas suurepäraselt rekordilised üheksa korda Monte Carlo rallil võidutsenud Ogier, kes teenis ühtlasi oma karjääri 700. katsevõidu ning tõusis enne viimast katset üldliidriks.

Neuville näitas aga siis taas klassi, kui võitis enda kuuenda katse tänavusel rallil. Ta edestas Ogier'd 4,1 sekundiga, mis tähendas ka seda, et belglane kerkis päeva viimase katsega üldliidriks, edestades Ogier'd 3,3 sekundiga.

Sellest aastast kasutusele võetud punktisüsteemi järgi jagati laupäeval pärast viimast kiiruskatset paremusjärestuse järgi välja ka hooaja esimesed punktid. Laupäevase võistluspäeva esikohal lõpetanud Neuville teenis 18 punkti, Ogier sai 15 punkti, Elfyn Evans (Toyota) 13, Tänak kümme, Adrien Fourmaux (M-Sport) kaheksa, Andreas Mikkelsen (Hyundai) kuus ning Takamoto Katsuta (Toyota) neli punkti (vaata allpool - toim).

Siiski peavad sõitjad punktide lõplikuks väljateenimiseks pühapäevase võistluspäeva lõpetama. Pühapäeval jagatakse punkte seitsmele ekipaažile, kes järjestatakse ainult pühapäevaste aegade järgi. Tavapäraselt on võimalik viimasel kiiruskatsel kuni viis punkti teenida, mis tähendab, et pühapäeval on õhus maksimaalselt 12 punkti. Üldine rallivõit määratakse aga koguaja järgi.

Uus punktisüsteem tuleb eriti kasuks Gregoire Munsterile (M-Sport), kes pidi 12. kiiruskatsel katkestama, kuid loodab pühapäeval siiski punktidega lõpetada.

Reede

Neljapäev

Monte Carlo ralli ajakava:

Pühapäev

8.04 - SS15 La Breole / Selonnet 3 (18,31 km)

9.35 - SS16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km)

13.15 - SS17 La Bollene-Vesubie / Col de Turini (14,80 km)

Esialgsete punktide edetabel:

1. Thierry Neuville (Hyundai) - 18 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) - 15

3. Elfyn Evans (Toyota) - 13

4. Ott Tänak (Hyundai) - 10

5. Adrien Fourmaux (M-Sport) - 8

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) - 6

7. Takamoto Katsuta (Toyota) - 4

8. Nikolai Grjazin (Citroen WRC2) - 3

9. Pepe Lopez (Škoda WRC2) - 2

10. Yohan Rossel (Citroen WRC2) - 1