Kudre-Schnyder ja Jaama saavutasid MM-il kuuenda koha

Sprinditeates võistlevad ühest mehest ja ühest naisest koosnevad võistkonnad ning võistkonnaliikmed läbivad vaheldumisi kolm lühikest teatevahetust. Võistluse võitis kindlalt tiitlit kaitsnud Norra duo Jorgen Baklid - Anna Ulvensoen ajaga 43.10. Pingelises võistluses hõbedale alistas Rootsi (+0.53) viie sekundiga Šveitsi (+0.58).

Eesti esindusvõistkond Jaama - Kudre-Schnyder läks rajale numbriga kolm, kuid nende võistlus kiskus kiiva juba avavahetusest alates. Kumbki võistkonnaliige kaotas oma avavahetusega liidritele minutiga ja kahe vahetuse järel oldi alles 13. kohal.

Seejärel hakkas mõlemal asi üha paremini laabuma ning viimases vahetuses sai Kudre-Schnyder finišisirgel ühe sekundiga jagu itaallannast Stefania Corradinist. Võitjatele kaotati lõpuks kolme minuti ja 16 sekundiga.

"Algus sujuski kenasti, aga 5. või 6. punkti jaam oli maha löödud ning esimese katsega punkti kätte ei saanud. Suure hoo pealt tagasipöördega kadus päris palju aega ja kontakt esimestega kadus. Sealt edasi tegin mõned kehvad teevalikud ja üleüldse kuidagi kesine füüsiline minek enam kõrgesse mängu tagasi tõsta ei suutnud. Väga huvitav ja kiire võistlus oli tegelikult ning super lõpp Daisylt, kes suutis finišisirgel kiire itaallanna selja taga hoida ja kuuendana lõpetada," rääkis Jaama.

Kudre-Schnyder tõdes, et tema avavahetus ebaõnnestus. "Kindlasti ei olnud meil täna just parim päev. Minu esimene vahetus läks aia taha, sattusin üsna alguses ühel etapil kaardilugemisega segadusse ja kaotasin seal päris palju aega. Jäime esimeste vahetustega liidritest juba päris kaugele maha ja nii kippus ka motivatsioon kaduma. Viimaste vahetustega õnnestus siiski oluliselt tõusta ja lõpetada kuuendana, aga kokkuvõttes on see pettumus. Aga nüüd ei ole muud kui püüame järgmisel korral paremini - meid ootavad juba veebruari lõpus ees kolm MK-etappi kodustel maastikel Võrus ja Haanjas," ütles ta.

Eesti II võistkond koosseisus Andres Rõõm - Doris Kudre lõpetas 12. kohal, kaotades võitjatele viie minuti ja 15 sekundiga.