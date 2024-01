India tennisistist sai vanim suure slämmi turniirivõitja

Seejuures sai Bopannast 43 eluaasta juures vanim profiajastul suure slämmi turniiri võitnud tennisist. Tegemist oli tema karjääri 17. osaluskorraga Austraalia lahtistel, 2018. ja 2023. aastal kaotas ta segapaarismängu finaali.

"Vanus pole selle mehe jaoks tõesti number," tunnustas paariline Ebden pärast võitu. "Ta on hingelt noor, ta on tšempion ja sõdalane. Ta on terve aasta minu kõrval kõvasti võidelnud."

Segapaarismängu võitsid Hsieh Su-wei (Taiwan) - Jan Zielinski (Poola), kes alistasid finaalis Desirae Krawczyku (USA) - Neal Skupski (Suurbritannia) 6:7 (5:7), 6:4, 11:9.

Poiste üksikmängu võitis jaapanlane Rei Sakamoto, kes oli finaalis üle tšehh Jan Kumstatist 3:6, 7:6 (7:2), 7:5) ja naiste üksikmängu finaalis sai slovakitar Renata Jamrichova jagu austraallannast Emerson Jonesist 6:4, 6:1.