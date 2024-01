Alev jäi edasipääsust kaugele, Rootsi naised võtsid viisikvõidu

Ainsa Eesti suusatajana stardis olnud Alev läbis distantsi ajaga 2.51,34 ehk kaotust parimale kogunes enam kui 17 sekundit. 30. ehk viimasena edasipääsu taganud kohast jäi lahutama 8,56 sekundit.

Meeste kvalifikatsiooni kiireim oli prantslane Lucas Chanavat (2.34,03), kes edestas norralast Johannes Hosflöt Kläbot (+2,00) ja ameeriklast Ben Ogdeni (+2,80). Finaalis aga pani oma paremuse maksma Kläbo, kes võttis võidu 8-sajandikulise eduga Chavanat' ees. Kolmandana lõpetas norralane Haavard Solaas Taugboel (+0,73).

Naiste kvalifikatsioonis sõitsid Rootsi sprinterid välja lausa neli kiiremat aega: esimene oli Jonna Sundling (2.59,09), teine Linn Svahn (+0,24), kolmas Emma Ribom (+4,98) ja neljas Frida Karlsson (+5,23).

Rootslannade ülevõim jätkus ka järgmistes sõitudes ning finaalis näitas kiireimat minekut Svahn, kelle järel tuli teisena üle finišijoone Maja Dahlqvist (+2,16). Neile järgnesid Sundling (+2,22), Karlsson (+2,82), Ribom (+7,79) ja kuues oli šveitslanna Nadine Fähndrich (+9.63).

Ühtki Eesti naist stardis ei olnud.

